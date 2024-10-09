Πηγές Δούκα για το «ναυάγιο» του ντιμπέιτ: Προσχηματικές οι δικαιολογίες Ανδρουλάκη

Για προσχηματικές δικαιολογίες κατηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη πηγές προσκείμενες στον Χάρη Δούκα, με αφορμή το «ναυάγιο» του ντιμπέιτ μεταξύ των δύο ανδρών ενόψει του δεύτερου γύρου των εκλογών του ΠΑΣΟΚ.

«Μετά από 2 μέρες διαπραγματεύσεων, οι οποίες όπως φαίνεται, από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη, ήταν προσχηματικές, το επιτελείο του ανακοίνωσε σήμερα ότι το ντιμπέιτ δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί» σημειώνουν.



«Η πρότασή μας ήταν σαφής: Ντιμπέιτ οποιαδήποτε ώρα και μέρα. Όσο για τις δικαιολογίες περί Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιος είχε ανακοινώσει, ήδη από τη Δευτέρα, προεκλογική ομιλία σήμερα στον Πύργο» σημειώνουν.



«Ο κ. Ανδρουλάκης απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι δεν επιθυμεί τον δημοκρατικό διάλογο στο ΠΑΣΟΚ. Απέδειξε ότι δεν τιμά τις δημόσιες δεσμεύσεις του» καταλήγουν οι προσκείμενοι στον δήμαρχο Αθηναίων κύκλοι.

Σύμφωνα με πηγές από το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη, δεδομένης της σημερινής (Τετάρτη) εξ αναβολής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, οι πρόσφορες ημέρες για τη διεξαγωγή ντιμπέιτ ήταν η Πέμπτη ή η Παρασκευή. «Η πρόταση για διεξαγωγή ντιμπέιτ το Σάββατο ή ανήμερα των εσωκομματικών εκλογών είναι εντελώς προσχηματική, και δεν συμβάλει στο κύρος της όλης διαδικασίας»





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.