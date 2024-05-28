«Τα ζητήματα ασφαλείας απασχολούν τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας, όπως είναι το Λιμενικό και οι Μυστικές Υπηρεσίες. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην πατρίδα μας προκαλείται από αμέλεια. Να το έχουμε αυτό υπόψιν όταν πάμε να κάψουν ξερόχορτα με αέρα και ξηρασία», υπογράμμισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, αναφερόμενος στον Τούρκο εμπρηστή που είχε ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο, ο κ. Καιρίδης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ένας Τούρκος που εισήλθε στη χώρα παράνομα, από τις 4 Απριλίου του τρέχοντος έτους.

«Έχουμε τεράστιο κύμα Τούρκων πολιτών αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη. Το 2023 πάνω από 200.000 ήρθαν μόνο στη Γερμανία, στις ΗΠΑ 50.000 διέβησαν το Ρίο Γκράντε και έφτασαν στο Τέξας». ανέφερε για να συμπληρώσει:

«Ο συγκεκριμένος, ο οποίος δηλώνει γκιουλενιστής, με το που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα συνελήφθη, κρατήθηκε και αμέσως μεταφέρθηκε στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του Φυλακείου Ορεστιάδας, όπου και ταυτοποιήθηκε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει πάρει άσυλο. Μέχρι να εξεταστεί το αίτημά του, σύμφωνα με τον Διεθνή Νόμο, έχει δικαίωμα μετά από 25 μέρες να φύγει δηλώνοντας κατοικία και κλείνοντας ραντεβού για συνέντευξη τον Ιούνιο».

Ο υπουργός διαβεβαίωσε, μάλιστα, ότι σε περίπτωση ενοχοποίησής του, τότε θα φυλακισθεί και αφού εκτίσει την ποινή του, θα απελαθεί με βάση τον νέο ποινικό κώδικα.

«Δεν βλέπω εύκολη λύση στο θέμα της Γαλάζιας Πατρίδας - Πρόκειται για "αγκάθι"»

Σε ερώτηση για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τα ελληνοτουρκικά, ο Δημήτρης Καιρίδης υπογράμμισε πως στην Τουρκία υπάρχει ευρεία συναίνεση υπέρ του αναθεωρητισμού στα ζητήματα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και υφαλοκρηπίδας.

«Το θέμα έχει πολύ βάθος, προσωπικά δεν βλέπω εύκολη λύση, πρόκειται για "το αγκάθι". Είμαστε, ωστόσο, αναγκασμένοι να μην εφησυχάζουμε. Για αυτό χρειαζόμαστε και τα Bellhara».

Πηγή: skai.gr

