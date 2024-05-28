«Εγείρει πολλά ερωτήματα η συγκεκριμένη υπόθεση» δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στην υπόθεση εμπρησμού στον Ασπρόπυργο και τη σύλληψη του Τούρκου υπηκόου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού STAR.

Όπως προσέθεσε σχετικά: «Υπάρχουν ερωτήματα, που πλανώνται και για αυτό και για τα περσινά περιστατικά στην Αλεξανδρούπολη και στον Έβρο», ενώ σημείωσε πως για την υπόθεση έχει επιληφθεί η αντιτρομοκρατική και έχει οριστεί τακτική δικάσιμος. Μεταξύ άλλων υπογράμμισε: «Είναι στρατηγικής σημασίας στη Βόρεια Ελλάδα ο Έβρος, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη για εμάς, έχει τεράστια συμφέροντα ενεργειακά, εθνικά, νατοϊκά, και αισθάνομαι ότι πλέον εκφεύγει από την αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής.»

Ερωτηθείς για την υπόθεση της επίθεσης που δέχτηκαν εθελοντές στην Πάρνηθα είπε χαρακτηριστικά: «Έχω ενημέρωση από τον Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνομίας ότι έχει στοιχειοθετηθεί η δικογραφία. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει κάνει για μία ακόμη φορά τη δουλειά της και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους τους άνδρες και τις γυναίκες του Σώματος.».

Επίσης, αναφερόμενος στην αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα σχετικά με τη μετατροπή του εξ αμελείας εμπρησμού από πλημμέλημα σε κακούργημα, δήλωσε πως πλέον «προφυλακίζονται οι υπαίτιοι εξ αμελείας, πόσω μάλλον αυτοί, οι οποίοι έχουν στόχο να βάλουν φωτιές».

Μιλώντας για τις αλλαγές που έγιναν φέτος στο Πυροσβεστικό Σώμα σχετικά με τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών είπε: «είμαι ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίον αντιδρά η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχουμε ένα νέο δόγμα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, μαζί με τους δασάρχες και τα δασαρχεία, την αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές, τον Στρατό, την Αστυνομία φυσικά, το Λιμενικό και όλες τις δυνάμεις που εμπλέκονται». Ακόμη, συμπλήρωσε: «Πρέπει να αναλογιστούμε όλοι τη συλλογική ευθύνη που έχει το κράτος φυσικά, αλλά και την ατομική μας ευθύνη σε σχέση με τον χώρο μας, τη γειτονιά μας, το σπίτι μας, την αυλή μας, το οικόπεδό μας.»

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την πορεία υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», επισήμανε πως αποτελεί «μια μεγάλη προίκα για τις επόμενες γενιές. Θα αρχίσει να παραλαμβάνεται από το 2025, από την επόμενη αντιπυρική περίοδο. Περιλαμβάνει ό,τι έχει η νέα τεχνολογία συν νέα αεροσκάφη, Canadair, ελικόπτερα, drones, αμφίβια, τράκτορες, τεχνητή νοημοσύνη, κ.α.».

Πηγή: skai.gr

