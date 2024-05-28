Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος των «Δημοκρατών», Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Αρχικά, κληθείς να σχολιάσει τα ελληνοτουρκικά και την πρόσφατη εξέλιξη όπου γίνεται λόγος για «Γαλάζια Πατρίδα» στα σχολικά βιβλία της γείτονος χώρας, ο κ. Λοβέρδος επεσήμανε ότι μετά τις εκλογές το θέμα με την Τουρκία «πρέπει να το ξαναδούμε».

«Δεν πιστεύω στη θεωρία του "win-win", πάντα για να κερδίζει κάποιος σημαίνει ότι κάποιος άλλος χάνει. Η Ρεάλ έχασε προχθές, ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Δεν υπάρχουν τα "win-win" τόσο εύκολα στις διεθνείς σχέσεις. Λίγο με τα πολιτιστικά, με τα τζαμιά, την Αγιά Σοφιά, τη Μονή της Χώρας, λίγο τώρα με τη Γαλάζια Πατρίδα στα σχολεία... ενέχει κινδύνους όλο αυτό».

«Το ψηφοδέλτιό μας αποτελείται κυρίως από Νεοδημοκράτες και Πασόκους»

Αναφορικά με τις Ευρωεκλογές, ο ίδιος ισχυρίσθηκε ότι βιώνει μια «αναβάπτιση» από τον κόσμο, ο οποίος εκτιμά τη «σοβαρότητα που βλέπει στο πρόσωπό μου», ενώ αναφέρθηκε και στο ψηφοδέλτιο των «Δημοκρατών», το οποίο στοχεύει στο πολιτικό Κέντρο και απαρτίζεται επί της ουσίας από πρόσωπα που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.

«Σημαντικό ποσοστό μας είναι από ανθρώπους που έρχονται να διαμαρτυρηθούν. Και για τον κ. Ανδρουλάκη που τον θεωρούν ανεπαρκή και φυσικά για τον κ. Μητσοτάκη. Εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός επιδεικνύει αλαζονεία, χωρίς να κοιτάει τα θέματα της καθημερινότητας. Υπάρχει "ακρίβεια Μητσοτάκη". Η κυβέρνηση στηρίζεται δυστυχώς από τα καρτέλ και κάνει τα πάντα για τις τράπεζες», υποστήριξε ο κ. Λοβέρδος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.