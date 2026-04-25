«Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τον τουρισμό», υπογράμμισε η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι πιέσεις από την αύξηση των τιμών των καυσίμων αποτελούν ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί κοινή αντιμετώπιση.

Μιλώντας στο πλαίσιο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών (22–25 Απριλίου), σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο του Alpha, Αντώνη Σρόιτερ, η Υπουργός τόνισε ότι ο ελληνικός τουρισμός παραμένει ώριμος και ανθεκτικός. Η Ελλάδα είναι ένας προορισμός που εμπνέει ασφάλεια, κάτι που αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ανέφερε.

Ερωτηθείσα για τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής συγκυρίας, επισήμανε ότι η αύξηση του κόστους μεταφορών και καυσίμων επηρεάζει συνολικά τον ευρωπαϊκό τουρισμό και απαιτεί συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Όπως είπε, το ζήτημα έχει ήδη τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στις σχετικές διεργασίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στρατηγική του ελληνικού τουρισμού δεν περιορίζεται πλέον στην έννοια της «σεζόν», αλλά στη σταδιακή μετάβαση προς ένα μοντέλο 12μηνης λειτουργίας, με έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού.

Όπως σημείωσε, το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, με έσοδα 23,6 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 10% από το 2024 και άνοδο αφίξεων περίπου 5%. Η Ελλάδα, σημείωσε, βρίσκεται πλέον μεταξύ των δέκα πιο επισκέψιμων χωρών παγκοσμίως, με τις κύριες αγορές να παραμένουν η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία, ενώ σημαντική άνοδο καταγράφει και η αγορά των ΗΠΑ, η οποία το 2025 κατέλαβε την πέμπτη θέση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προοπτικές από αγορές υψηλής δαπάνης, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση από αυτές τις περιοχές ενδέχεται να ενισχυθεί κυρίως μέσω κρατήσεων τελευταίας στιγμής.

Η ορεινή Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας τουριστικής στρατηγικής

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο νησιωτικός προορισμός. «Το 80% της επικράτειας είναι ορεινό· είμαστε η δεύτερη πιο ορεινή χώρα στην Ευρώπη», σημείωσε, παρουσιάζοντας τη νέα καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για τον ορεινό τουρισμό με τίτλο «Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Όλο το χρόνο».

«Προωθούμε» είπε «μια ήπια ανάπτυξη κυρίως κρατώντας την αυθεντικότητα». Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στις επενδύσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε υποδομές ορεινού τουρισμού όπως χιονοδρομικά κέντρα και ορειβατικά καταφύγια. Όπως είπε, η στόχευση αυτή του Υπουργείου θα αποτυπώνεται και στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που θα παρουσιαστεί σε λίγες ημέρες από κοινού με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Αναφερόμενη στο ζήτημα του εργατικού δυναμικού τόνισε πως στόχος είναι να υπάρξει μία νέα αντίληψη πως η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί μία εποχική εργασία αλλά μία ευκαιρία καριέρας ενώ σημείωσε ότι παράλληλα υπάρχουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των μετακλήσεων.

Διαχείριση πιέσεων σε δημοφιλείς προορισμούς και νέες πολιτικές ισορροπία

«Η Ελλάδα δεν έχει ζητήματα υπερτουρισμού. Έχει ζητήματα πιέσεων σε συγκεκριμένες πολύ δημοφιλείς περιοχές και σε πολύ συγκεκριμένες χρονικές περιόδους» σημείωσε η Υπουργός Τουρισμού αναφέροντας παραδείγματα μέτρων που έχουν ληφθεί σε προορισμούς όπως η Σαντορίνη όπου παρατηρήθηκε το 2024 έκρηξη τουριστών από κρουαζιερόπλοια. Εκεί, τόνισε η ίδια, επιβλήθηκε το τέλος κρουαζιέρας που καταβάλλεται ανά επιβάτη και αποτελεί, όπως είπε, ένα ανταποδοτικό μέτρο που ενισχύει τις τουριστικές υποδομές.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στις πιέσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης σημειώνοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για τον περιορισμό των νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων και ένα πλαίσιο λειτουργικών προδιαγραφών και προδιαγραφών ασφαλείας και δυνατότητας ελέγχου των ακινήτων αυτών. «Για πρώτη φορά γίνεται μια προσπάθεια να ξεχωρίσουμε τι είναι sharing economy και τι επιχειρηματική δραστηριότητα». Όπως τόνισε αυτό θα αποτυπώνεται και στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο την επίτευξη της ισορροπίας ανάμεσα στις επενδύσεις στον τουρισμό και στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και των υποδομών.

Πηγή: skai.gr

