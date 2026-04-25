Συνάντηση Δένδια με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας

Τους τρόπους περαιτέρω σύσφιγξης των άριστων αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-Γαλλίας συζήτησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με την Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν, κατά τη σημερινή διμερή συνάντησή τους, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια έχει ως εξής:

«Πραγματοποίησα διμερή συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό μου Catherine Vautrin επί της Φρεγάτας ΚΙΜΩΝ. Συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω σύσφιγξης των άριστων αμυντικών μας διμερών σχέσεων σε ένα περιβάλλον καθημερινών προκλήσεων ασφάλειας».

Πραγματοποίησα διμερή συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό μου Catherine Vautrin @CaVautrin επι της Φρεγάτας ΚΙΜΩΝ. Συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω σύσφιξης των άριστων αμυντικών μας διμερών σχέσεων σε ένα περιβάλλον καθημερινών προκλήσεων ασφάλειας.#Greece #France #defense pic.twitter.com/zPaq94GpAc — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 25, 2026

Πηγή: skai.gr

