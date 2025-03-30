Της Δέσποινας Βλεπάκη

Την ώρα που μαίνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για την παραπομπή της Κατερίνας Μπατζελή στην Επιτροπή δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ εσωστρέφεια εκδηλώνεται με αιχμηρές αναρτήσεις στελεχών και για τον ανασχηματισμό που έγινε στο κόμμα με την επιλογή των νέων τομεαρχών.

Γεώργιος Μπουλμπασάκος: Τα κόμματα δεν είναι παρέες φίλων και “συγγενών” αλλά συλλογικότητες

Ο μέχρι πρότινος γραμματέας του τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος με ανάρτηση του στο facebook έριξε βέλη για τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις στο κόμμα.

“Τα κόμματα δεν είναι παρέες φίλων και “συγγενών”, αλλά συλλογικότητες που εκφράζουν τις ανάγκες των κοινωνικών ομάδων που θέλουν να εκπροσωπήσουν.Προσωπικά δεν θα δεχθώ η ανιδιοτελής παρουσία μου στην υπεράσπιση της δημόσιας υγείας -από διάφορες θέσεις- να τσαλακωθεί από διάφορες σκοπιμότητες.” αναφέρει μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Αγαπητέ Πρόεδρε

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των τομέων του κόμματος, θέλω δημόσια να δηλώσω και να σας διαβεβαιώσω ότι ο Τομέας Υγείας της παράταξης και εγώ προσωπικά ως γραμματέας του τομέα, προσπαθήσαμε στο μέτρο του δυνατού να ανταποκριθούμε στην βαριά ευθύνη που μας αναθέσατε να εκπροσωπούμε και να χαράζουμε τις πολιτικές υγείας του κόμματος στον ευαίσθητο αυτό χώρο όλο το προηγούμενο διάστημα.

Οι τελευταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης, μεταφορά υπηρεσιών υγείας στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, απογευματινά χειρουργεία, προσωπικός γιατρός, μετατροπή του ογκολογικού κέντρου του Νοσ. Παίδων σε ΝΠΙΔ από ΝΠΔΔ που ήταν προηγουμένως, βάζουν ταφόπλακα στον δημόσιο χαρακτήρα της Δημόσιας Υγείας όπως επανειλημμένα έχει υποστηρίξει η παράταξη μας. Μάλιστα είναι γνωστή η δέσμευση, ότι θα καταργήσουμε όλο το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Ν.Δ. Υπερασπιζόμενος αυτή τη θέση, ήρθα σε σύγκρουση με συντρόφους μιας παλιάς νομεκλατούρας του κόμματος από τους ιατρικούς κύκλους που αποφάσισε, ανανήψασα και απαλλαγμένη από τις ψευδαισθήσεις του Μαξίμου Α.Ε να μας δώσει για άλλη μια φορά τα φώτα της. Μάλιστα αναρτήσεις στο διαδίκτυο αυτών των “συντρόφων” χρησιμοποίησε ο Γεωργιάδης για να υπερασπιστεί τις θέσεις της Ν.Δ για το νομοσχέδιο των απογευματινών ιατρείων. Αυτές τις θέσεις άλλωστε έχω δημοσιεύσει στα δύο τελευταία άρθρα μου στην ΕΦ.ΣΥΝ και στα ΝΕΑ.

Θεωρώ ότι είναι και θεμιτές και καλοδεχούμενες όλες οι εκδοχές που συγκροτούν την πολιτική μας ταυτότητα και αποτελούν πλούτο του κόμματος μας.

Όμως όλοι γνωρίζουμε, ότι οι προγραμματικές θέσεις της παράταξης, αλλάζουν μέσα από θεσμικές διαδικασίες και όχι από παραπολιτικά κουτσομπολιά γνωστών και άγνωστων κύκλων.

Τα κόμματα δεν είναι παρέες φίλων και “συγγενών”, αλλά συλλογικότητες που εκφράζουν τις ανάγκες των κοινωνικών ομάδων που θέλουν να εκπροσωπήσουν.

Προσωπικά δεν θα δεχθώ η ανιδιοτελής παρουσία μου στην υπεράσπιση της δημόσιας υγείας -από διάφορες θέσεις- να τσαλακωθεί από διάφορες σκοπιμότητες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ

Μέλος Κ.Π.Ε ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Μέλος Σ.Ε Ανανεωτικής Αριστεράς

Ευγενία Μπούρνοβα: Οι νέες τοποθετήσεις της ηγεσίας δεν με βρίσκουν σύμφωνη

H πρώην αναπληρώτρια στον τομέα παιδείας Ευγενία Μπούρνοβα που ανήκει στην Ανανεωτική Αριστερά όπως και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, στην ανάρτηση της έθιξε το γεγονός οτι απο την νέα αρχιτεκτονική του κόμματος υστερεί η γυναικεία εκπροσώπηση, ενώ εξέφρασε και την αντίθεση της για τις αλλαγές στον τομέα Παιδείας.

“Οι νέες τοποθετήσεις της ηγεσίας, προσώπων παντελώς απόντων από τον Τομέα το προηγούμενο διάστημα, δεν με βρίσκουν σύμφωνη για τον προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στην αταλάντευτη υπεράσπιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου” σημείωσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ παρουσίασε την νέα αρχιτεκτονική των τομέων πολιτικής, με πάρα πολλούς αναπληρωτές σε κάθε τομέα και λίγες γυναίκες. Στη νέα δομή του τομέα Παιδείας υπήρξαν ριζικές αλλαγές. Υπηρέτησα από την θέση της αναπληρώτριας τον Τομέα Παιδείας με ευθύνη την διατύπωση θέσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αρχική μου τοποθέτηση έγινε από την Φώφη Γεννηματά και ο Τομέας Παιδείας υπήρξε όλο αυτό το διάστημα ο πλέον παραγωγικός σε προτάσεις για τη συνεχή βελτίωση του δημόσιου πανεπιστημίου και τη στήριξη των πανεπιστημιακών. Οι νέες τοποθετήσεις της ηγεσίας, προσώπων παντελώς απόντων από τον Τομέα το προηγούμενο διάστημα, δεν με βρίσκουν σύμφωνη για τον προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στην αταλάντευτη υπεράσπιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Θέλω να ευχαριστήσω τον μέχρι σήμερα γραμματέα του τομέα Νίκο Τσούλια, τους αναπληρωτές τομεάρχες και όλα τα στελέχη για την δουλειά που κάναμε και τις μάχες που δώσαμε. Θα συνεχίσω με το ίδιο πάθος και την ίδια ανιδιοτέλεια τον αγώνα για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης απέναντι στην νεοφιλελεύθερη επίθεση της κυβέρνησης της ΝΔ.

Σπύρος Πώρος- Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στην ηγεσια

Ο υποψήφιος βουλευτής Μεσσηνίας Σπύρος Πώρος αποχώρησε απο το κόμμα και σε ανάρτηση του ρίχνει καρφια στην ηγεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πριν την δημόσια τοποθέτηση του με την οποία ζητά διαγραφή απο το κόμμα είχε ενημερώσει για τις προθέσεις του μέσω γραπτού μηνύματος τον Νίκο Ανδρουλάκη. Συνομιλητές του γνωστού φωτογράφου αναφέρουν οτι θεώρησε οτι δεν μπορούσε να εκφράσει την δημιουργικότητα του μέσα στο κόμμα που θεώρησε οτι λειτουργεί με κλειστές δομές και αποφάσισε να αποχωρήσει. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν οτι το τηλέφωνο του έχει ήδη χτυπήσει απο στελέχη άλλων κομμάτων που επιθυμούν να τον προσεγγίσουν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του

“Οταν αποφασισα να ασχοληθω με την ενεργό πολιτικη, το εκανα αποκλειστικά και μονο διότι ήθελα να βοηθήσω με τις γνωσεις μου και την εμπειρια μου, την χώρα μου με μονη κατεύθυνση την κοινωνικη δικαιοσύνη. Ως σοσιαλιστης υπηρέτησα αυτο τον σκοπο ανα τον κόσμο, χωρίς καμια υστεροβουλια. Δυστυχώς η ενταξη μου στο Πασοκ μετα απο παρότρυνση φίλων, δεν μου εδωσε την πληροτητα του οτι θα μπορουσα να αλλαξω και να συνεισφέρω στο αλλοιωμένο πολιτικό σκηνικο οπου βασιλεύει το γλείψιμο και η βρωμια. Επειδη μετα απο μια σταση αναμονης που τηρησα καταρχας, βλεπω οτι η παρουσία μου στο Πασοκ δεν εχει κανενα νοημα,και εχει κλονιστει ανεπανόρθωτα αυτη τη φορα η εμπιστοσύνη μου στην ηγεσια και ενα μεγαλο μερος των στελεχων, αποχωρώ. Σας παρακαλω οπως με διαγράψετε.”

Πηγή: skai.gr

