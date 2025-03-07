Δ. Κουτσούμπας: Οι πολιτικές εξελίξεις δεν πρέπει να λειτουργήσουν ως "βαλβίδα εκτόνωσης" της λαϊκής οργής

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αποψινή του ομιλία στη Βουλή, είπε ότι όσο κι αν προσπαθεί ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί να πλαστογραφήσουν το νόημα των μεγάλων λαϊκών κινητοποιήσεων», την «απάντηση έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ο λαός και η νεολαία με τα νέα μεγαλειώδη συλλαλητήρια και την Τετάρτη και σήμερα το μεσημέρι και την ώρα αυτή που μιλάμε».

Σημείωσε ότι όσο ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση λένε ότι «ο λαός συγκεντρώνεται για να πενθεί βουβά, τόσο πιο δυνατά αυτός φωνάζει ότι "στέρεψαν τα δάκρυα και έγιναν οργή, το έγκλημα σας δεν θα ξεχαστεί"».

«Όσο εσείς λέτε ότι οι συγκεντρώσεις γίνονται για να κάνουν την κυβέρνηση σας καλύτερη, τόσο πιο έντονα ακούγεται ότι "κράτος και κεφάλαιο πνίγουν τη ζωή, δικαίωση ο αγώνας για την ανατροπή". Όσο εσείς λέτε ότι το αίτημα των κινητοποιήσεων είναι "η μάχη με το βαθύ κράτος και τον κακό μας εαυτό", τόσα περισσότερα πανώ ζωγραφίζονται με το σύνθημα "ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας"» πρόσθεσε.

Τόνισε, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ότι «όταν ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός βρίσκεται στους δρόμους, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, όσο τα έχετε συνηθίσει στις δήθεν "κοντρίτσες", στις κοκορομαχίες με τη βολική συστημική αντιπολίτευση των άλλων εδώ μέσα».

Είπε ότι ο πρωθυπουργός «έφθασε στο σημείο να πει λίγο-πολύ ότι οι μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις "ζητούσαν να προβλεφθεί από το Σύνταγμα η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων"» κα σημείωσε μεταξύ άλλων: «η αξιολόγηση είναι που έλειπε και οδηγηθήκαμε στο έγκλημα στα Τέμπη; Δεν ξέρατε ότι ο ΟΣΕ, η Hellenic Train, ήταν αξιολογημένες εταιρείες που εφάρμοζαν συστήματα αξιολόγησης με ευρωπαϊκά κριτήρια ενώ ταυτόχρονα δεν εκπαίδευαν το προσωπικό και λειτουργούσαν με τραγική υποστελέχωση και χωρίς τον αναγκαίο εξοπλισμό; Δεν ξέρατε ότι τα βαγόνια της Hellenic Train ήταν αξιολογημένα και μάλιστα με ευρωπαϊκά πιστοποιητικά πυρασφάλειας και τώρα το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ επιβεβαιώνει ότι αν οι προδιαγραφές τους ήταν πιο αυστηρές, οι συνέπειες της έκρηξης και της πυρκαγιάς θα ήταν μικρότερες».

Το ζήτημα δεν είναι αξιολόγηση ή όχι αξιολόγηση γενικά είναι «αξιολόγηση με ποιόν προσανατολισμό και περιεχόμενο, με ποιά κριτήρια θα γίνεται, από ποιόν, σε ποιό κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό πλαίσιο θα είναι ενταγμένη, ποιό κράτος θα την κάνει» πρόσθεσε.

«Στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να καταργήσετε το άθλιο και απαράδεκτο άρθρο 86 και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, μπας και αξιολογηθεί επιτέλους κανένας υπουργός και πρωθυπουργός από τη δικαιοσύνη, όπως κάθε απλός πολίτης. Γιατί έτσι υπάρχει η ατιμωρησία των δικών σας πολιτικών προσώπων, για την οποία φωνάζει ο ελληνικός λαός.

Για να αξιολογηθείτε και να ελεγχθείτε κι εσείς ο ίδιος, κ. Μητσοτάκη, τουλάχιστον για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης - παρεμπόδισης της δικαιοσύνης, για τα οποία εμείς λέμε καθαρά, ότι ΝΑΙ, εντοπίζουμε και δικές σας ποινικές ευθύνες. Εκτός, φυσικά, από τις δεδομένες ποινικές ευθύνες του κ. Καραμανλή και άλλων που έχουμε αποτυπώσει και στο Πόρισμά μας και σας τους είπαμε χτες και προχτές εδώ μέσα, μαζί με ό,τι άλλο προκύψει φυσικά από την ίδια την έρευνα» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Σημείωσε ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία «μεταφέρεται και στις Προανακριτικές και στις Εξεταστικές Επιτροπές», αναφέροντας, ως παράδειγμα, ότι «ο κ. Τριαντόπουλος θα εξεταστεί από μια Προανακριτική Επιτροπή με μέλη 27 βουλευτές, στην οποία η ΝΔ θα έχει τα 14 μέλη και όλα τα υπόλοιπα 8 κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί θα έχουν τα 13 μέλη. Και αυτοί θα καταλήξουν σε ένα πόρισμα που θα έρθει στην Ολομέλεια, στην οποία πάλι έχετε την απόλυτη πλειοψηφία».

«Γι' αυτό επιμένουμε να λέμε ότι τη δικαίωση θα τη φέρει ο ίδιος ο λαός με την παρέμβασή του και με τον ανυποχώρητο αγώνα του. Και αυτό είναι που σας φοβίζει και σας έχει στριμώξει κύριοι της κυβέρνησης. Γι' αυτό επιτίθεστε σε αυτούς τους αγώνες και με την απροκάλυπτη καταστολή, αξιοποιώντας και τους διάφορους γνωστούς και μη εξαιρετέους μηχανισμούς, που, ως εκ θαύματος, εμφανίζονται πάντα όταν τους έχετε ανάγκη» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για «το τί μετέφεραν τα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας», αλλά και για τα «αποκαλυπτικά δημοσιεύματα σχετικά με τη δράση αστυνομικών της διεύθυνσης οργανωμένης αθλητικής βίας που συμμετείχαν με κουκούλες και πετούσαν πέτρες μαζί με τους χούλιγκαν μεγάλων ΠΑΕ, διευκολύνοντας το χτύπημα των μεγάλων λαϊκών κινητοποιήσεων».

«Σας θέσαμε το ερώτημα, αν μπορείτε να αποκλείσετε το ενδεχόμενο το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας να σχετίζεται με το γεγονός ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε μια απέραντη αμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση, σε ένα ορμητήριο πολέμου μέσα στο οποίο διακινούνται από τρένα, φορτηγά και άλλα μέσα επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται σε οπλικά πολεμικά συστήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι προφανές ότι η κυβέρνησή σας δεν μπορεί να σταθεί για πολύ υπό το βάρος του λαϊκού ρεύματος που διαρκώς διογκώνεται. Κατά συνέπεια, ναι, χρειάζεται να εκφραστεί η δυσπιστία και εδώ, μέσα στη Βουλή κι εμείς αυτονόητα θα την υπερψηφίσουμε με το δικό μας σκεπτικό το οποίο καταθέσαμε αυτό το τριήμερο» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Είπε ότι το ΚΚΕ εκφράζει τη δυσπιστία του «για τις ευθύνες της κυβέρνησης για το έγκλημα των Τεμπών», για «την πολιτική όλων των κυβερνήσεων στο σιδηρόδρομο και συνολικά στις μεταφορές».

«Την δυσπιστία μας, όμως, προς εσάς, την εκφράζουμε συνολικά για την πολιτική που υλοποιείτε, της οποίας συμπύκνωση, αν θέλετε, είναι το έγκλημα των Τεμπών.

Είναι δυσπιστία απέναντι σ' αυτό το κράτος που ηγείστε, στη διαφθορά του, αυτό που οδηγεί δηλαδή στην ατιμωρησία και τη συγκάλυψη εγκλημάτων» πρόσθεσε.

«Τα Τέμπη ήταν η κορυφή του παγόβουνου μιας ευρύτερης αγανάκτησης, γιατί οι εργαζόμενοι και οι νέοι που διαδηλώνουν, καταλαβαίνουν ότι τα Τέμπη δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός, ότι το δίλημμα "τα κέρδη τους ή οι ζωές μας", η έλλειψη «οξυγόνου», υπάρχει παντού γύρω τους, σε όλες τις πλευρές τις ζωής τους» είπε ο Δ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι και αυτές οι «μεταρρυθμίσεις» στις οποίες αναφέρεται ο πρωθυπουργός «μία προς μία, αποκαλύπτουν ένα κράτος βαθιά αντιλαϊκό, συντηρητικό, οπισθοδρομικό για τον 21ο αιώνα που ζούμε».

«Αυτό το κράτος, λοιπόν, το οποίο δουλεύει ρολόι για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, είναι εχθρικό προς τις ανάγκες του λαού και δεν μεταρρυθμίζεται προς το καλύτερο, δεν μπορεί να γίνει κράτος δικαίου. Αντίθετα, κάθε μεταρρύθμισή του υπονομεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, απειλεί και παίρνει την ίδια την ανθρώπινη ζωή, όπως έγινε στα Τέμπη.

Συνεπώς, αυτό το κράτος, μόνο ανατρέπεται, με τη θέληση της πλειοψηφίας του λαού, στους δρόμους του αγώνα» τόνισε.

Επισήμανε ότι το κείμενο (της πρότασης δυσπιστίας) των 4 κομμάτων είναι «πολιτική πλατφόρμα και συγχωροχάρτι του ενός από τους μεγάλους ενόχους για το έγκλημα των Τεμπών που είναι η πολιτική της ΕΕ για την απελευθέρωση των μεταφορών, που εφάρμοσαν απαρέγκλιτα όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, υποχρηματοδοτώντας, κατακερματίζοντας και τελικά ιδιωτικοποιώντας τον ΟΣΕ, μειώνοντας μάλιστα δραστικά το προσωπικό του».

Κατήγγειλε, μεταξύ άλλων, ότι τα 4 κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούν για «απόκλιση της χώρας από το ευρωπαϊκό θεσμικό και κοινωνικό κεκτημένο» προσπαθούν «να δηλητηριάσουν και να χειραγωγήσουν τη σκέψη του λαού που διαδηλώνει, ξεπλένοντας έναν από τους μεγαλύτερους ενόχους, την ΕΕ, τώρα μάλιστα που αυτή δείχνει και το πραγματικό της πρόσωπο, παραπαίει και οι λαοί σε όλη την Ευρώπη της γυρίζουν την πλάτη»..

«Είστε η ζωντανή απόδειξη για τον λόγο που τα λεγόμενα "προοδευτικά κόμματα" - εντός πολλών εισαγωγικών - καταρρέουν σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και γίνονται χορηγοί αντιδραστικών, ακροδεξιών, φασιστικών ακόμα δυνάμεων, που εμφανίζονται και ως αντισυστημικές.

Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην συμβεί το ίδιο και στην πατρίδα μας» πρόσθεσε.

«Οι πολιτικές εξελίξεις μπορούν να είναι προς όφελός του μόνο αν το ίδιο το εργατικό - λαϊκό κίνημα, ο λαϊκός παράγοντας, όπως λέμε, βάλει τη σφραγίδα του σε αυτές, πολλαπλασιάζοντας τις εστίες αντίστασης» είπε και πρόσθεσε:

«Οι πολιτικές εξελίξεις δεν πρέπει να λειτουργήσουν ως "βαλβίδα εκτόνωσης" της λαϊκής οργής για αλλαγή κυβέρνησης ή προσώπων, λύση δεν είναι ούτε η προσπάθεια αναπαλαίωσης του σάπιου συστήματος για "ομαλότητα", "κοινωνική ειρήνη". Λύση δεν είναι όπως αναφέρθηκε στην πρόταση δυσπιστίας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ "ν' ανασάνει το πολιτικό σύστημα", δηλαδή το κράτος και οι πολιτικοί να μένουν ατιμώρητοι».

Το ΚΚΕ «θέλει να ανασάνει ο λαός και προϋπόθεση για αυτό είναι να εδραιωθεί η δυσπιστία του λαού απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και σε όλα αυτά που συγκροτούν το πολιτικό σύστημα που είναι η οικονομία που στηρίζεται σε εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που κυνηγούν το κέρδος με την εκμετάλλευση των εργαζομένων, σύστημα είναι το σάπιο κράτος με τους μηχανισμούς και θεσμούς του που δεν μπορούν να υπηρετήσουν το δίκιο του λαού, σύστημα είναι τα κόμματα του κεφαλαίου και της ΕΕ που κυβερνούν».

«Αυτή η δυσπιστία μπορεί να γίνει απόφαση οργανωμένου, ανυποχώρητου αγώνα και συμπόρευσης με το ΚΚΕ, με τις ιδέες και το πρόγραμμά του, για μια άλλη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, που οι ζωές μας δεν θα "κοστίζουν", τον Σοσιαλισμό λέμε εμείς» σημείωσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας κατέθεσε στα Πρακτικά της Βουλής τις επεξεργασμένες πρότασεις του ΚΚΕ για τους σιδηροδρόμους, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση «ούτε θέλει, ούτε μπορεί να τις υλοποιήσει γιατί είναι ταγμένηι να υπηρετεί αυτή τη σημερινή βαρβαρότητα και δυσωδία».

«Όλοι και όλες, εκείνοι και εκείνες, που δεν συμβιβάζονται λοιπόν με αυτή τη βαρβαρότητα, με την "ασφυξία" και τα εγκλήματα αυτού του συστήματος, αυτού του κράτους, μπορούν να βαδίσουν στον δρόμο της αξιοπρέπειας, του αγώνα, της ανατροπής.

Εκεί βρίσκεται η πραγματική δικαίωση, εκεί θα λάμψει το δίκαιο και η πραγματική ελπίδα!

Σε αυτό το δρόμο καλούμε όλο τον λαό, όλη την ελληνική νεολαία, να βαδίσουμε μαζί, όλοι μαζί χέρι - χέρι» κατέληξε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

