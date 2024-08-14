Κασσελάκης: Υποστελέχωση και έλλειψη εξοπλισμού, η Πολιτική Προστασία Μητσοτάκη

«Σφοδρά πυρά» εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την διυπουργική σύσκεψη.

Ο Στέφανος Κασσελάκης στην ανάρτησή του αναφέρει τα εξής: «Προσπαθούμε κάθε χρόνο να γίνουμε καλύτεροι», δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην αποψινή διυπουργική σύσκεψη. Δεν το πίστεψα όταν το διάβασα, αλλά έτσι εξηγείται γιατί από το πρωί επιχειρείται να δοθεί από την προπαγάνδα το σήμα της επιτυχούς διαχείρισης.

Είναι το νέο αφήγημα Μητσοτάκη: Θα λέμε πόσο πετύχαμε για να ξεχάσουν πόσο αποτύχαμε. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ πρώτης και δεύτερης τετραετίας. Μετά τη Βόρεια Εύβοια: Διάγγελμα, «συμπολίτες μου» και κατεβασμένα μάτια.

Μετά την πρώτη στα χρονικά εισβολή πυρκαγιάς στον αστικό ιστό της Αθήνας (αφού πρώτα κατέκαυσε ό,τι βρήκε στο πέρασμά της επί 40 χιλιόμετρα): Αλαζονεία, έπαρση και επιχείρηση αντιστροφής της πραγματικότητας. «Δεν θα επιτρέψουμε να αποδομηθεί η σημαντική προσπάθεια που έχει γίνει φέτος στην Πολιτική Προστασία», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

Δεν θα επιτρέψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κανέναν πληγέντα, άστεγο πολίτη που έχασε το βίος του, να του χαλάσει τον μύθο. Τον μύθο της Ελλάδας 2.0 που έχει γίνει Ελλάδα Σημείο Μηδέν. Υποστελέχωση, έλλειψη εξοπλισμού, παντελώς αναποτελεσματικός συντονισμός.

Αυτή είναι η Πολιτική Προστασία Μητσοτάκη, για την οποία μπορεί να είναι περήφανος ο ίδιος, όμως όχι κάθε πολίτης που αγαπά και νοιάζεται την πατρίδα του».

Πηγή: skai.gr

