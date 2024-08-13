ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης, για μία ακόμη φορά, κρύφτηκε πίσω από τις «δύσκολες συνθήκες

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την εξέλιξη της φωτιάς στο βορειοανατολική Αττική, εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τη διυπουργική σύσκεψη.
Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:
«Το θράσος και η ανευθυνότητα του κ. Μητσοτάκη δεν έχει προηγούμενο. Λίγες ώρες αφότου η καταστροφική πυρκαγιά έκαψε ακόμη και περιοχές εντός του αστικού ιστού της Αττικής, ο κ. Μητσοτάκης για μια ακόμα φορά κρύφτηκε πίσω από τις «δύσκολες συνθήκες», ενώ έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι «προσπαθούμε κάθε χρόνο να γίνουμε καλύτεροι»!
Αλήθεια, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν γνώριζε εδώ και πέντε χρόνια πως οι συνθήκες είναι δύσκολες; Έπρεπε να φτάσουμε στα μέσα του Αυγούστου και να καούν 100.000 στρέμματα αλλά και δεκάδες σπίτια κι επιχειρήσεις εντός της Αττικής για να το αντιληφθεί;
Δυστυχώς για τον ελληνικό λαό, η φράση που περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η εξής: κάθε χρόνο και χειρότερα, σε όλους τους τομείς. Κάθε μέρα και πιο επικίνδυνοι. Για τη Δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικονομία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, τις ίδιες μας τις ζωές».
