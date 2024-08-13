Μαρινάκης: «Εν γνώσει του ο κ. Κασσελάκης διασπείρει ψευδείς ειδήσεις»

Για διασπορά ψευδών ειδήσεων κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας στην ανάρτηση του κ. Κασσελάκη, χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη την αμφισβήτηση της γνησιότητας δημόσιων εγγράφων των Σωμάτων Ασφαλείας και είπε ότι εν γνώσεις του διασπείρει ψευδείς ειδήσεις "προκαλώντας φόβο στην κοινή γνώμη και ξεπερνώντας κάθε όριο".

"Ο κ. Κασσελάκης, αν και πρόεδρος του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, χρειάστηκε δυο προσπάθειες για να γράψει σωστά το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ανάρτησή του. Μικρό, όμως, το κακό μπροστά στα υπόλοιπα.

Επίσης, έχει δικαίωμα να επιλέξει τι αντιπολίτευση θα κάνει, ακόμα και την πιο φθηνή" είπε ο κ.Μαρινάκης και κατέληξε:

"Αυτό που είναι ανεπίτρεπτο είναι να αμφισβητεί τη γνησιότητα δημόσιων εγγράφων και μάλιστα εγγράφων των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως αυτό που συμπεριέλαβε το Πυροσβεστικό Σώμα στη σημερινή αποστομωτική απάντησή του στην συκοφαντική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ περί εναέριων μέσων. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με τον τρόπο αυτό διασπείρει εν γνώσει του ψευδείς ειδήσεις, προκαλώντας φόβο στην κοινή γνώμη και ξεπερνώντας κάθε όριο".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

