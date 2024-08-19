Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε με βίντεο που δημοσίευσε στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Για την Πολιτική Προστασία και την Kλιματική Κρίση, από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν διατεθεί στην Ελλάδα πάνω από 550 εκατ. ευρώ. Πόσα έχουν απορροφηθεί; Το 1%. Έχουμε την κυβέρνηση του 1%!», επεσήμανε αρχικά ο κ. Κασσελάκης, προσθέτοντας πως «σε 5 χρόνια έχουν καεί οι περισσότερες εκτάσεις στην ιστορία της χώρας».

«Όμως ό,τι δεν έδωσε η κυβέρνηση για πυρασφάλεια, το έδωσε για προπαγάνδα», κατέληξε.

