Την παραπομπή του Χρήστου Σπίρτζη στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής του από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ , ζητούν, σύμφωνα με πληροφορίες, 70 μέλη του κόμματος, από τον πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη.

Τα μέλη κατηγορούν τον κ. Η Σπίρτζη για αντικαταστατική και αντικομματική συμπεριφορά, υποστηρίζει ότι λειτουργεί με ατομική ατζέντα «αμφισβητώντας ανοιχτά τόσο την εργασία του νεοεκλεγέντου Προέδρου όσο και τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να αποδώσει την κυρίαρχο πόλο που θα αμφισβητήσει την κυριαρχία του Κ. Μητσοτάκη».

«Αυτές οι ενέργειες πληγώνουν, τόσο την ενότητα του κόμματος, όσο και το φρόνημα των χιλιάδων μελών και απλών φίλων του κόμματος, σε μια περίοδο που η παράταξη προσπαθεί να ορθοποδήσει, από την τελευταία διάσπαση» σημειώνεται.

«Με αυτή μας την επιστολή, εμείς τα απλά μέλη, η βάση του Σύριζα-ΠΣ, βάζουμε τέλος στην περίοδο σιωπής και ανοχής υπονομευτικών και διαλυτικών συμπεριφορών . Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα ανεχτούμε παρόμοιες συμπεριφορές υπονόμευσης του κόμματός μας, υπονόμευσης της ενότητάς μας, παραβίασης του καταστατικού μας και περιφρόνησης της βούλησης της βάσης των μελών, των φίλων και των ψηφοφόρων μας».

