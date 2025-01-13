Την τρίτη διάσκεψη μιας διεθνούς συμμαχίας που έχει στόχο να ενθαρρύνει τη λύση των δύο κρατών, ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού, στη Μέση Ανατολή, θα φιλοξενήσει μεθαύριο Τετάρτη, η Νορβηγία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα, ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί και ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, ο Νορβηγός Τορ Βένεσλαντ, αναμένονται στο Όσλο.

Πρόκειται για την τρίτη διάσκεψη της «Διεθνούς Συμμαχίας για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», η σύσταση της οποίας είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Αν πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τον τερματισμό του πολέμου (στη Λωρίδα της Γάζας), πρέπει επίσης να εργαζόμαστε για μια βιώσιμη λύση στη σύγκρουση, η οποία θα διασφαλίζει την αυτοδιάθεση, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη τόσο για τους Παλαιστίνιους όσο και για τους Ισραηλινούς», υπογράμμισε ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε.

«Υπάρχει ευρεία στήριξη στη λύση των δύο κρατών, αλλά η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να κάνει ακόμη περισσότερα ώστε αυτή να γίνει πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Στη διάσκεψη θα συμμετάσχουν περισσότερες από 80 χώρες και οργανώσεις, όμως δεν έχει ανακοινωθεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Η Νορβηγία ταυτόχρονα με την Ισπανία και την Ιρλανδία –τις οποίες αργότερα ακολούθησε η Σλοβενία– αναγνώρισαν τον Μάιο το παλαιστινιακό κράτος, προκαλώντας την οργή του Ισραήλ.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχει αναβιώσει τις συζητήσεις για τη λύση των δύο κρατών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο στόχος αυτός είναι πιο μακριά από ποτέ, καθώς ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι αντίθετοι στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

Οι δύο πρώτες διασκέψεις της συμμαχίας αυτής πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου στο Ριάντ και στη συνέχεια στα τέλη Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

