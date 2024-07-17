Την άρση ασυλίας των βουλευτών Μάρκου Καφούρου, Χριστίνας Σταρακά, Χάρη Μαμουλάκη και Μπαράν Μπουρχάν, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής.

Για τον Μάρκο Καφούρο (ΝΔ), η αίτηση άρσης ασυλίας αφορά στο αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης που φέρεται να τελέστηκε το 2018 όταν ο κ. Καφούρος είχε την ιδιότητα του προέδρου της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων.

Για την Χριστίνα Σταρακά (ΠΑΣΟΚ), η αίτηση άρσης ασυλίας αφορά στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που φέρεται να τέλεσε το 2018 ως αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας.

Για τον Χάρη Μαμουλάκη (ΣΥΡΙΖΑ), η αίτηση άρσης ασυλίας αφορά σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο δια παραλείψεως και παραβίασης εργατικής νομοθεσίας, τo 2018.

Για τον Μπαράν Μπουρχάν (ανεξάρτητος) η αίτηση άρσης ασυλίας αφορά στην παράλειψη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, τo 2019.

Η Ολομέλεια απέρριψε την αίτηση άρσης ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, η οποία αφορούσε στο πλημμέλημα της χρήσης υπηρεσιακού απορρήτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

