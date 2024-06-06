«Δεκάδες νεκρά παιδιά από ισραηλινή επίθεση σε σχολείο του ΟΗΕ στη Γάζα», σημειώνει ο Στέφανος Κασσελάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη , που θα βρίσκεται σήμερα στη Νορμανδία για την 80η επέτειο από τη συμμαχική απόβαση, «να πάρει σαφή θέση για τη γενοκτονία στη Γάζα».

«Εκεί, σε διεθνές περιβάλλον, να ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός και άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.Να σταθεί και η Ελλάδα του σήμερα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

