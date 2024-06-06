Πρώτη ημέρα της τετραήμερης διαδικασίας των ευρωεκλογών σήμερα, με τους πολίτες της Ολλανδίας να προσέρχονται στις κάλπες.

Μεταξύ 6-9 Ιουνίου, περίπου 370 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καλούνται στις κάλπες για να εκλέξουν τους 720 βουλευτές του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αύριο, Παρασκευή, ψηφίζουν οι πολίτες της Ιρλανδίας και της Τσεχίας, το Σάββατο 8 Ιουνίου ψηφίζουν για δεύτερη ημέρα οι πολίτες της Τσεχίας, ενώ ανοίγουν οι κάλπες και στη Σλοβακία, τη Μάλτα και τη Λετονία.

Στις 9 Ιουνίου ψηφίζουν οι πολίτες σε 21 χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Οι εθνικές αρχές κάθε χώρας δεν θα μπορούν να ανακοινώσουν επίσημα αποτελέσματα παρά μόνο όταν κλείσουν και οι τελευταίες κάλπες την Κυριακή το βράδυ στην Ιταλία (γύρω στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Οι Ολλανδοί σήμερα καλούνται να εκλέξουν 31 ευρωβουλευτές. Το ακροδεξιό κόμμα PVV του Γκερτ Βίλντερς, που κέρδισε τις εκλογές στην Ολλανδία το Νοέμβριο, αναμένεται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις να έρθει πρώτο στην Ολλανδία με 21% και να εκλέξει περί τις 8 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το κόμμα των Φιλελευθέρων (VVD) του απερχόμενου πρωθυπουργού, Μαρκ Ρούτε βρίσκεται σήμερα στην τρίτη θέση με 14% και αναμένεται να εκλέξει 4 έδρες.

Το κόμμα των Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Renew) έχει δηλώσει ότι μετά τις ευρωεκλογές θα συζητήσει για πιθανή αποβολή του κόμματος του Μαρκ Ρούτε (VVD), λόγω της συμμαχίας του με το ακροδεξιό PVV του Γκερτ Βίλντερς για σχηματισμό κυβέρνησης στην Ολλανδία. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, δεν αποκλείεται το VVD να αναζητήσει εστία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ).

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις ομόφωνα βλέπουν άνοδο για τα εθνικιστικά και ευρωσκεπτικιστικά δεξιά κόμματα της Ευρωβουλής, όχι όμως σε σημείο που να μπορούν να διαλύσουν τον «μεγάλο συνασπισμό» των τριών πολιτικών ομάδων (δεξιοί, σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι) εντός των οποίων σφυρηλατούνται συμβιβασμοί που καθιστούν δυνατή την επίτευξη μεγάλης πλειοψηφίας.

