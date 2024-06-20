«Καλωσορίζουμε τον κ. Μητσοτάκη στην πραγματικότητα και στον ρεαλισμό των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση.

Σχολιάζει ότι «ενώ πριν από λίγους μόλις μήνες ο ίδιος και οι υπουργοί του ισχυρίζονταν πως η μείωση του ΦΠΑ δεν αποδίδει ως μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σήμερα, στη συνέντευξή του στον Real FM, ανακοίνωσε τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα ταξί και στον καφέ, με σκοπό την αντιμετώπιση [και] την ανάσχεση της ανόδου των τιμών». Προσθέτει ότι «στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να πάει μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στ. Κασσελάκη, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και εκεί να εξετάσουν μαζί και το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και τις απόψεις του καθενός για τη λειτουργία της οικονομίας». Σχολιάζει επίσης ότι «ενδεχομένως, αυτό να τον οδηγήσει και στην αναθεώρηση του μέτρου για την τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο έχει οδηγήσει τη συντριπτική πλειοψηφία τους σε οικονομικό αδιέξοδο, για το οποίο δήλωσε σήμερα πως δεν έχει σκοπό να το αλλάξει».

Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ «συγχαίρει» τον κ. Μητσοτάκη «για τη σθεναρή υπεράσπιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, αφού ο ίδιος προανήγγειλε πως θα θέσει στον ομόλογο του από τη Β. Μακεδονία πως η συμφωνία προβλέπει τη μία και μοναδική ονομασία της χώρας του έναντι όλων. Κάλλιο αργά παρά ποτέ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.