Γεραπετρίτης στο Reuters: Η Ευρώπη έχει καθήκον να φιλοξενήσει τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα

Η Ευρώπη έχει καθήκον να φιλοξενήσει τραυματισμένα παιδιά από τον πόλεμο στη Γάζα για όσο καιρό διαρκέσει η σύγκρουση, επισημαίνει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας χθες Τετάρτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία πολύ ξεκάθαρα» σημειώνει ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας πως η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε μια τέτοια προοπτική κυρίως για τα παιδιά που είναι αντιμέτωπα με πείνα κι άλλου είδους κινδύνους.

Ο κ. Γεραπετρίτης διευκρινίζει πως η πρωτοβουλία αυτή δεν συνδέεται με την τακτική μετανάστευση. «Αυτή είναι μια προφανής έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν μιλάμε εδώ για οικονομικούς μετανάστες ή άλλου τύπου παράτυπης μετανάστευσης» σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας τον τρομερό ψυχολογικό αντίκτυπο του πολέμου στα παιδιά.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρει επίσης πως μίλησε προ ημερών με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Ίσραελ Κατζ και τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών, Μοχάμεντ Μούσταφα, ενώ τονίζει την αναγκαιότητα άμεσης ειρήνευσης και εκπόνησης σχεδίου ανοικοδόμησης της Γάζας. «Δεν πρέπει να περιμένουμε να σταματήσει ο πόλεμος ώστε να αρχίσουμε να συζητάμε γι' αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι η προστασία των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις είναι μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες που θα έχει η Ελλάδα κατά τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη διετία 2025-2026.

Ερωτώμενος δε σχετικά με την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, ο κ. Γεραπετρίτης δηλώνει: «Είμαι σχετικά αισιόδοξος ότι μαζί με την εκεχειρία που ευελπιστούμε να πετύχουμε στο πολύ άμεσο μέλλον, η κατάσταση επίσης στην Ερυθρά Θάλασσα θα βελτιωθεί σημαντικά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.