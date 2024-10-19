Σολτς: «Το Βερολίνο ενέκρινε πρόσφατα πωλήσεις όπλων στην Τουρκία, θα υπάρξουν περισσότερες»

Οι συζητήσεις για την προμήθεια Eurofighter στην Τουρκία είναι «έργο σε εξέλιξη» και η Βρετανία έχει τον ενεργό ρόλο σε αυτές (σ.σ ως μέλος του κονσόρτσιουμ που κατασκευάζει τα μαχητικά) δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με το Reuters.

«Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και γι' αυτό έχουμε και αποφάσεις για συγκεκριμένα θέματα πρόσφατα λάβαμε κάποιες αποφάσεις και θα υπάρχουν κι άλλες αποφάσεις. Υπάρχουν σχέδια που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, υπάρχουν διαβουλεύσεις της βρετανικής κυβέρνησης, θα υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα αυτό και θα υπάρχει πρόοδος» τόνισε σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη.

Το Βερολίνο ενέκρινε πρόσφατα πωλήσεις όπλων στη σύμμαχο του ΝΑΤΟ Τουρκία, φέρεται να δήλωσε ο καγκελάριος σύμφωνα με προηγούμενη αναφορά του πρακτορείου Anadolu, προσθέτοντας ότι «θα υπάρξουν περισσότερες». Η δήλωση που φέρεται να έκανε ο Όλαφ Σολτς από την Κωνσταντινούπολη έρχεται στον απόηχο των πληροφοριών ότι το Βερολίνο έχει «ανάψει το πράσινο φως» για την προμήθεια Eurofighter στην Άγκυρα.

«Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω ότι οι σχέσεις αυτές εξελίσσονται προς μια πιο θετική κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, ελπίζω αυτή η πορεία να οδηγήσει στη συνέχιση των καλών φιλικών σχέσεων. Παράλληλα, επιθυμούμε να δούμε την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αισθάνθηκα επίσης πολύ ικανοποιημένος που ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε στην άτυπη διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Αύγουστο, για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια» σημείωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Απηύθυνε εκ νέου έκκληση για κατάπαυση του πυρός, και αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά «πρέπει να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο».

#BREAKING Germany’s Scholz says Berlin recently approved arms sales to NATO ally Türkiye, adding that ‘there will be more’ pic.twitter.com/tyQOM5NkNU — Anadolu English (@anadoluagency) October 19, 2024

«Δεν είναι μυστικό πως στο ζήτημα του Ισραήλ έχουμε διαφορετικές απόψεις. Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ήταν ένα φριχτό έγκλημα και τους κατοίκους της Γάζας τους οδήγησε στην καταστροφή. Όλοι έχουν το δικαίωμα της αυτοάμυνας» εξήγησε.

Ο Όλαφ Σολτς παράλληλα προειδοποίησε για την άνοδο της ακροδεξιάς, λέγοντας ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε μορφή απάνθρωπου αποκλεισμού, «ούτε ο αντισημιτισμός ούτε η ισλαμοφοβία».

«Η Τουρκία επιθυμεί να αναπτύξει τη συνεργασία, να ξεπεράσει τις δυσκολίες του παρελθόντος με τη σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ Γερμανία για την προμήθεια προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας» τόνισε από πλευράς του ο πρόεδρος Ερντογάν.

«Aξιότιμοι εκπρόσωποι του Τύπου, ένα από τα σημαντικά θέματα που συζητήσαμε με τον Καγκελάριο Σολτς ήταν η συνεργασία μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Επιθυμούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας, αφήνοντας πίσω ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν σε σχέση με την προμήθεια προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας. Σήμερα θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά ότι επαινώ τις προσπάθειες του αξιότιμου μου φίλου Σολτς σε αυτό το θέμα».

«Άγκυρα και Βερολίνο δεσμεύτηκαν να καταπολεμήσουν τις τρομοκρατικές ομάδες, ιδιαίτερα το PKK, τη FETO, που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια και στη Γερμανία» υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι έχει «επεκτατική νοοτροπία», και ότι σαφώς δεν επικεντρώνεται στο να κρατά τον πόλεμο εντός «ορισμένων ορίων».

"Τα Eurofighter ψηλά στην ατζέντα"

Σε ανάλυσή της νωρίτερα, η DW, ανέφερε για την Άγκυρα ότι ο Ταγίπ Ερντογάν, με τη γνωστή του ικανότητα στις πολιτικές συναλλαγές, αναμένεται να αναδείξει αυτή τη δεξιότητα κατά τη συνάντηση Τουρκίας-Γερμανίας στην Κωνσταντινούπολη. Συνοπτικά, ενώ ο καγκελάριος Σολτς θα επιδιώξει να ασκήσει πίεση στον Ερντογάν για ενισχυμένη συνεργασία στο μεταναστευτικό, ο Τούρκος πρόεδρος θα προσπαθήσει να πείσει τον Γερμανό ηγέτη να άρει τις επιφυλάξεις του Βερολίνου σχετικά με τις εξαγωγές όπλων προς την Άγκυρα.



Η χρονική συγκυρία της απόφασης της Γερμανίας να εγκρίνει εκτεταμένες συμφωνίες πώλησης όπλων στην Τουρκία δεν είναι τυχαία. Το περιοδικό Der Spiegel αποκάλυψε λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας λίγες ημέρες πριν. Εξίσου σημαντικό είναι ότι, ενόψει του ταξιδιού του Γερμανού καγκελάριου στην Τουρκία, πληθαίνουν οι ενδείξεις πως το Βερολίνο έχει άρει το εμπάργκο του κατά της προμήθειας Eurofighter στην Άγκυρα.



Ο εκσυγχρονισμός της πεπαλαιωμένης πολεμικής αεροπορίας είναι στρατηγική προτεραιότητα για τον τουρκικό στρατό. Εάν το Βερολίνο μεταβάλει την πολιτική του σε αυτό το ζήτημα τη δεδομένη στιγμή, αυτό θα αποτελεί ακόμα μια ένδειξη της εγκατάλειψης μιας εξωτερικής πολιτικής που βασίζεται κυρίως σε αξίες και αρχές. Η υπουργός Εξωτερικών των Πρασίνων, Αναλένα Μπέρμποκ, ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές αυτής της πολιτικής.



Ο νέος πραγματισμός, ή αλλιώς Realpolitik, είναι αποτέλεσμα της «Zeitenwende» (Αλλαγής Εποχής) που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ανατολική Ευρώπη επηρεάζει τη γερμανική πολιτική περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο γεγονός. Στο Βερολίνο ακούγεται όλο και συχνότερα το επιχείρημα ότι, αν δεν προμηθεύσει η Γερμανία τα όπλα, θα το κάνουν άλλοι. Παράλληλα, διακυβεύονται και γερμανικές θέσεις εργασίας, καθώς ορισμένα μέρη των Eurofighter παράγονται σε γερμανικά εργοστάσια.



Οι γερμανικές εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία επηρεάζουν διαχρονικά τις σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Η Αθήνα παραδοσιακά αντιμετωπίζει αυτές τις συμφωνίες ως μη φιλική κίνηση, εκφράζοντας ανησυχίες για την ανατροπή της στρατιωτικής ισορροπίας με την Τουρκία.

