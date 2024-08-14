«Επισκεπτόμενος, την Τρίτη, τη δομή φιλοξενίας κατοικίδιων ζώων από τις πληγείσες περιοχές, η οποία βρίσκεται στο Γαλάτσι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, εξέφρασε τη θέληση να φιλοξενήσει ένα σκυλάκι με την προοπτική να το υιοθετήσει», αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η Κουμουνδούρου.
«Φυσικά υπάρχει σχετική διαδικασία γι’ αυτό, η οποία και θα ακολουθηθεί. Ήδη ο Στέφανος Κασσελάκης έχει κινήσει τη διαδικασία για τη φιλοξενία και άμεσα θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υιοθέτηση», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
