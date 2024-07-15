Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 13.00 το μεσημέρι της Δευτέρας, θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον ευρωβουλευτή της ΝΔ, Φρέντη Μπελέρη.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το πρωί, ο Φρέντης Μπελέρης πέρασε τις πύλες της φυλακής έχοντας στα χέρια του την πενθήμερη άδεια που είχε αιτηθεί προκειμένου να μεταβεί στο Στρασβούργο για να ορκιστεί ευρωβουλευτής.

Εξερχόμενος από τη φυλακή, δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων: «Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη όλους αυτούς τους μήνες, είμαι συγκινημένος και χαρούμενος, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Αθήνα».

Σε λίγο ο Φρέντης Μπελέρης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η εξασφάλιση της άδειας προκάλεσε ικανοποίηση στην Αθήνα και κυβερνητικοί κύκλοι τη χαρακτήρισαν «ιδιαίτερα θετική εξέλιξη».

Πηγή: skai.gr

