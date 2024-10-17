Αντιπαράθεση γύρω από τις ενέργειες του Στέφανου Κασσελάκη και τον τρόπο αντίδρασης του ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Θεοδώρα Τζάκρη, από την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη στράφηκε κατά της πλειοψηφίας λέγοντας: «Είναι απαράδεκτο να συνεδριάζει η ΠΓ κάθε εβδομάδα για να καταγγείλει τον Στέφανο Κασσελάκη ενώ βρισκόμαστε εν τω μέσω του προσυνεδριακού διαλόγου με όλα τα θέματα ανοιχτά».

Ακολούθως ρώτησε: «Υπάρχει σύμβαση μίσθωσης χώρου για το συνέδριο; Αν ναι, να μας τη δώσουν. Ποια εταιρεία έχει αναλάβει τη διαδικασία των εκλογών; Γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμη στον syriza η καμπάνια για το συνέδριο;».

Η Όλγα Γεροβασίλη στην τοποθέτησή της ανέφερε: «Ο Κασσελάκης έχει σχέδιο που ξετυλίγεται από τις ευρωεκλογές και συνεχίζει. Ή για να κρατήσει τμήμα των μελών και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, διαλύοντας επί της ουσίας ότι ξέρουμε μέχρι σήμερα και πολιτικά και οργανωτικά με δεξιά στροφή. Ή το plan b, το οποίο το δοκιμάζει μέσω της πλατφόρμας, είναι για δικό του κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ οφείλει να αμυνθεί στην επίθεση».

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος σημείωσε: «Είναι απαράδεκτοι οι προπηλακισμοί των υποστηρικτών του Κασσελάκη στην ΚΕ, στις οργανώσεις στον προσυνεδριακο διάλογο και παντού. Όσοι επιχειρήσατε τεχνητά να πετύχετε έλλειψη απαρτίας και αποτύχατε, προσπαθήσατε να υπονομεύσετε τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επιμένει πάρα τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων να λέει ότι είναι πρόεδρος. Και για το εξώδικο λέει ότι καλώς το έκανε. Και προσβάλλει την Κ.Ε. καθημερινά. Την ίδια Κ.Ε. που τον στήριζε έως τον Σεπτέμβριο και τότε ήταν καλή. Μετά έγινε απονομιμοποιημένη. Δεν μπορεί να αποδεχθεί τους κανόνες της Δημοκρατίας. Η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας είναι άλλο ένα πρωτοφανές γεγονός, μια επιλογή ρήξης του Στέφανου Κασσελάκη με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Επιβεβαιώνει καθημερινά με όσα κάνει και λέει ότι ορθώς υπήρξε η άρση της εμπιστοσύνης και δεν εγκρίνεται η υποψηφιότητα του».

Ο Πάνος Ρήγας από την πλευρά του είπε: «Όποιος θέλει μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα στο συνέδριο χωρίς να έχει υποβάλει καν 30 υπογραφές και πόθεν έσχες σύμφωνα το άρθρο 16 του Καταστατικού. Το συνέδριο μπορεί να αποφασίσει για τα πάντα. Το συνέδριο μπορεί να κάνει τα πάντα. Ό,τι θέλει. Έχει απόλυτη κυριαρχία».

Ο Γιάννης Ραγκούσης ανέφερε: «Είναι απολύτως ξεκάθαρος ο Κασσελάκης. Είναι σαφές τι επιδιώκει. Επιδιώκει την απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στη δημιουργία δικού του κόμματος που δεν θα έχει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως ισχυρό ανταγωνιστή. Διαδεδομένη στρατηγική στο χώρο των επιχειρήσεων εδώ και δεκαετίες. Υπό αυτήν την έννοια, ποιο είναι το μείζον ερώτημα και δίλημμα που τίθεται, για κάθε μέλος για κάθε φίλο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ; Δεν είναι ποια είναι η αρμοδιότητα του συνεδρίου. Ούτε αν είναι αμετάκλητη η απόφαση της απόρριψης της υποψηφιότητας του Κασσελάκη. Ούτε εάν το εξώδικο και η ποινικοποίηση την κομματικής ζωής είναι απολύτως καταδικαστέα. Ούτε εάν είναι πρωτοφανής και απολύτως απορριπτέα η επίσημη και διακηρυγμένη δολιοφθορά και το μποϋκοτάζ των δημοκρατικά εκλεγμένων οργάνων, μέσα από την τεχνητή αποτροπή απαρτίας. Όλα τα παραπάνω είναι σοβαρά ερωτήματα. Όμως, το υπέρτερο ερώτημα ή δίλημμα που τίθεται σε κάθε φίλο και μέλος του κόμματος είναι το "ή ΣΥΡΙΖΑ ή Κασσελάκης"».

Τέλος, ο υποψήφιος για την προεδρία, Παύλος Πολάκης πήρε αποστάσεις και από τις δύο πλευρές. Άσκησε κριτική στην πλειοψηφία για τον τρόπο που χειρίζονται το θέμα του Στέφανου Κασσελάκη αλλά έκανε και επίθεση στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζοντάς τον «νάρκισσο». Απευθυνόμενος προς τα στελέχη της πλειοψηφίας είπε: «Την έχετε κάνει την βλακεία σας και τον έχετε κάνει πληγωμένο πρίγκιπα εσείς οι 87, οι 100». Συνεχίζοντας υποστήριξε «αν έρθει όμως κανονικός κόσμος να ψηφίσει, "αυτό το πράγμα" πρόεδρος δεν βγαίνει».

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας

Συνεδρίασε σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και κατέληξε στην ακόλουθη απόφαση:

Αναφορικά με τη στάση της κυβέρνησης, που συνεχίζει να εγκυμονεί αρνητικά αποτελέσματα τόσο στη διεθνή θέση της χώρας μας όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών, η Πολιτική Γραμματεία τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραμένει υπέρμαχος της συνέχισης του διαλόγου με σαφέστατα χαραγμένες τις κόκκινες γραμμές στη βάση του διεθνούς δικαίου. Μόνο έτσι μπορούν να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της χώρας μας και η ειρήνη στην περιοχή.

Οι υποχωρητικές πολιτικές της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική οδηγούν αφενός στη σιωπηρή αποδοχή ανάπτυξης κινδύνων και αφετέρου στην δυνατότητα διελκυστίνδας τοποθετήσεων εντός της συμπολίτευσης που δεν μπορεί να παράξει ισοϋψή πολιτικά αποτελέσματα, παρά μόνο ρωγμές στις πάγιες θέσεις της χώρας μας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις .

Παράλληλα η σημερινή ημέρα φανέρωσε για μια ακόμη φορά την πραγματική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ στο χώρο του ΕΣΥ και των υγειονομικών επαγγελμάτων. Αυτή της ανταλλαγής του καθολικού δικαιώματος της πρόσβασης των πολιτών στη δημόσια Υγεία με μερικές χιλιάδες δωρεάν επεμβάσεις, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό που πραγματικά, όμως, χρειάζεται είναι η ενίσχυση των δομών του ΕΣΥ, ο κατάλληλος εξοπλισμός και φυσικά το απαραίτητο προσωπικό με τις απαραίτητες αμοιβές και δικαιώματα. Αυτά που η πανελλαδική πανυγειονομική κινητοποίηση σήμερα 18 Οκτωβρίου διεκδικεί απέναντι σε μια κυβέρνηση που αδιαφορεί.

Ως προς τα θέματα που αφορούν στην πορεία του κόμματος προς το Συνέδριο:

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα προχωρήσει συντεταγμένα, με συλλογικότητα, πιστή τήρηση του Καταστατικού και των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του προς την εκλογή προέδρου.

Κανείς και καμιά δεν μπορεί να παρεμποδίσει τη θεσμική συλλογική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να ανακόψει την αναγκαία ανασυγκρότηση του, και να του στερήσει το καθήκον και την εντολή για αξιωματική αντιπολίτευση, που του έδωσε ο ελληνικός λαός στις εκλογές.

Ο εσωκομματικός διάλογος, από τις προσυνεδριακές διαδικασίες μέχρι τις προεδρικές εκλογές οφείλει να γίνει στη βάση της πολιτικής συζήτησης, της κατάθεσης πολιτικών σχεδίων για το παρόν και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της ελληνικής κοινωνίας.

Αυτό αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση απέναντι στους αριστερούς, προοδευτικούς πολίτες, και συνολικά απέναντι στην κοινωνία, που αναζητά προοδευτικές απαντήσεις και διέξοδο από την όλο και πιο δύσκολη καθημερινότητα που δημιουργεί με τις πολιτικές της η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Παρά την αντικομματική και αντικαταστατική επιδίωξη για μη απαρτία στη συνεδρίαση, η Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεδρίασε στις 12 Οκτωβρίου με απαρτία και η απολύτως καταστατική και δημοκρατική απόφασή της ελήφθη με μεγάλη πλειοψηφία.

Καταδικάζουμε απερίφραστα τα πρωτοφανή για τον χώρο μας έκτροπα που διαδραματίστηκαν έξω από τον χώρο της συνεδρίασης του οργάνου, οποιαδήποτε φραστική ή άλλη επίθεση εναντίον στελεχών του κόμματος, και εργαζομένων σε μέσα ενημέρωσης που κάλυπταν τις εργασίες της Κ.Ε., καθώς και παρόμοιες απαράδεκτες συμπεριφορές σε οργανώσεις και κομματικές διαδικασίες.

Τέτοια φαινόμενα αποτελούν πλήγμα για το κόμμα μας, αντικειμενικά εξυπηρετούν σχέδια απομαζικοποίησης των πολιτικών διαδικασιών και απαξίωσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα μάτια της κοινωνίας, και δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστούν.

Η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, αποτελεί άλλο ένα πρωτοφανές και πρωτόγνωρο γεγονός, μετά την αποστολή του εξωδίκου στην ΚΕ και την ΠΓ του κόμματος. Είναι μια επιλογή συνειδητά παραπλανητική, αφού χρησιμοποιεί στο domain name και στο εσωτερικό της, το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά και ανταγωνιστική στο κόμμα μας.

Τέλος, οι προσβλητικές αναφορές σχετικά με τους δήθεν 50 εργαζόμενους μέλη της Κ.Ε., εκτός του ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, προσβάλλουν συνολικά τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσιδιάζουν σε αντιλήψεις και επιθέσεις άλλων πολιτικών χώρων. Τα μέλη του κόμματος και των οργάνων, τα στελέχη και οι βουλευτές του κόμματος, δεν είναι ούτε υπάλληλοι, ούτε υφιστάμενοι κανενός.

Η συστηματική προσπάθεια να διαχυθεί ένα κλίμα απογοήτευσης και παραίτησης μεταξύ των αριστερών, προοδευτικών πολιτών θα πέσει στο κενό, δεν θα ανακόψει τη μαζική και ενεργητική συμμετοχή των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε όλες τις εσωκομματικές διαδικασίες, για την οποία θα αγωνιστούμε και θα εγγυηθούμε θεσμικά με όλες μας τις δυνάμεις.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.