«Είναι δυνατόν να βλέπουμε ακόμα φασισμό στην χώρα μας και αντιδημοκρατικές πρακτικές; Είναι δυνατόν να βλέπουμε ρατσισμό; Ομοφοβία; Είναι καιρός να γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα», δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης σε δημοσιογράφους προσερχόμενος στην παράσταση «18/9», την οποία παρακολούθησε συνοδευόμενος από την αγωνίστρια του Πολυτεχνείου, Μέλπω Λεκατσά.
Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και η εμβληματική δίκη για τη ναζιστική οργάνωση, την οποία σκηνοθετεί ο Κοραής Δαμάτης σε κείμενο του ίδιου και της Μαρίας Λούκα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.