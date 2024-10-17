Λογαριασμός
Κασσελάκης: Είναι δυνατόν να βλέπουμε ακόμα φασισμό στην χώρα μας;

"Είναι δυνατόν να βλέπουμε ακόμα φασισμό στην χώρα μας και αντιδημοκρατικές πρακτικές;"

Κασσελάκης: Είναι δυνατόν να βλέπουμε ακόμα φασισμό στην χώρα μας;

«Είναι δυνατόν να βλέπουμε ακόμα φασισμό στην χώρα μας και αντιδημοκρατικές πρακτικές; Είναι δυνατόν να βλέπουμε ρατσισμό; Ομοφοβία; Είναι καιρός να γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα», δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης σε δημοσιογράφους προσερχόμενος στην παράσταση «18/9», την οποία παρακολούθησε συνοδευόμενος από την αγωνίστρια του Πολυτεχνείου, Μέλπω Λεκατσά.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και η εμβληματική δίκη για τη ναζιστική οργάνωση, την οποία σκηνοθετεί ο Κοραής Δαμάτης σε κείμενο του ίδιου και της Μαρίας Λούκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στέφανος Κασσελάκης
