«Είναι δυνατόν να βλέπουμε ακόμα φασισμό στην χώρα μας και αντιδημοκρατικές πρακτικές; Είναι δυνατόν να βλέπουμε ρατσισμό; Ομοφοβία; Είναι καιρός να γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα», δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης σε δημοσιογράφους προσερχόμενος στην παράσταση «18/9», την οποία παρακολούθησε συνοδευόμενος από την αγωνίστρια του Πολυτεχνείου, Μέλπω Λεκατσά.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και η εμβληματική δίκη για τη ναζιστική οργάνωση, την οποία σκηνοθετεί ο Κοραής Δαμάτης σε κείμενο του ίδιου και της Μαρίας Λούκα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.