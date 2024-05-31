Κατηγορηματική ήταν η διάψευση δημοσιεύματος του CBS News από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη, στο οποίο γίνεται λόγος για πρωτοβουλία των ΗΠΑ για μεταφορά μεταναστών από τη Λατινική Αμερική σε Ελλάδα και Ιταλία.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καιρίδης τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 πως πρόκειται για ψευδές δημοσίευμα, διευκρινίζοντας πως το αμερικανικό δίκτυο δεν έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να ζητηθεί η άποψή τους.

«Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν είναι πολιτικά νεκρός χρόνος, κάποιοι μπορεί να θέλουν να προκαλέσουν εντυπώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, λέγοντας πως εκτός από την εν λόγω διάψευση στον ραδιοφωνικό αέρα, θα δημοσιεύσει και διάψευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο του ιδίου όσο και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στην συνέχεια ο Δημήτρης Καιρίδης ανέφερε:

«Το ρεπορτάζ του CBS είναι αναληθές. Δεν υπάρχει ούτε συμφωνία ούτε αίτημα από τις ΗΠΑ για την επανεγκατάσταση νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα. Η ελληνική μεταναστευτική πολιτική είναι ξεκάθαρη και αποδίδει, παρά τις διεθνείς δυσκολίες.

Αυστηρή προστασία συνόρων, με σεβασμό στον νόμο και την ανθρώπινη ζωή, και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και, ταυτόχρονα, διμερείς συμφωνίες εργασιακής κινητικότητας με φίλες χώρες για την κάλυψη των κενών στην αγορά εργασίας και προσέλκυση ταλέντων για την ανάδειξη της χώρας σε διεθνές ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο.

Η πολιτική μας φέρνει αποτελέσματα όπως αποτυπώνεται στη χαμηλή πληρότητα του εθνικού συστήματος υποδοχής και ταυτοποίησης, ιδίως στις δομές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, και την επιτυχία του προγράμματος διευκόλυνσης των ταξιδιωτικών θεωρήσεων για τους νόμιμους Τούρκους επισκέπτες εκεί, ως αποτέλεσμα της αυξημένης μας αξιοπιστίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Το ρεπορτάζ του CBS είναι αναληθές. Δεν υπάρχει ούτε συμφωνία, ούτε αίτημα από τις ΗΠΑ για την επανεγκατάσταση νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα.



Η ελληνική μεταναστευτική πολιτική είναι ξεκάθαρη και αποδίδει, παρά τις διεθνείς δυσκολίες. Αυστηρή προστασία συνόρων, με σεβασμό… — Dimitris Kairidis - Δημήτρης Καιρίδης (@DimKairidis) May 31, 2024

Τι αναφέρει το δημοσίευμα του CBS στις ΗΠΑ

Το αμερικανικό δίκτυο CBS News σε δημοσίευμά του έκανε λόγο για σχέδιο της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν να παραπέμψει μετανάστες από τη Λατινική Αμερική για επανεγκατάσταση σε Ελλάδα και Ιταλία, στο περιθώριο προσπάθειας να αποθαρρύνει τους ανθρώπους αυτούς στην περιοχή από το να ταξιδεύουν προς τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Βάσει του σχεδιασμού όπως τον μεταφέρει το CBS, η Ελλάδα και η Ιταλία θα συμμετάσχουν μαζί με τον Καναδά και την Ισπανία στην επανεγκατάσταση ορισμένων από αυτούς που υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία. Μία από τις πηγές δήλωσε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα θα δεχθούν πιθανότατα έναν σχετικά μικρό αριθμό μεταναστών, περίπου 500 ή λιγότερους ο καθένας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.