Κασσελάκης: Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις

«Την περασμένη Πέμπτη ανοίξαμε τις πόρτες του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Δεκάδες πολίτες ήρθαν να μοιραστούν μαζί μου τις ιδέες τους, αλλά και τα προβλήματά τους», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Μια γυναίκα μου ανέφερε ότι το σπίτι της- πρώτη κατοικία- θα έβγαινε σε πλειστηριασμό, με ημερομηνία εκτέλεσης, σήμερα 17/07. Με τις κατάλληλες ενέργειες του γραφείου μου καταφέραμε χθες να αναστείλουμε προσωρινά τον πλειστηριασμό, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην ιδιοκτήτρια για μια οριστική ρύθμιση του χρέους της», σημειώνει, τονίζοντας ότι «η πολιτική δεν είναι απλώς επικοινωνία και εξυπηρέτηση προσωπικών φιλοδοξιών. Είναι η λύση στα προβλήματα των πολιτών».

«Σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Θα είμαι δίπλα σας. Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε», καταλήγει η ανάρτηση του Στ. Κασσελάκη, στην οποία επισυνάπτεται και η απόφαση για αναστολή του πλειστηριασμού.

— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 17, 2024

