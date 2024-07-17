«Είναι η ώρα να μιλήσουμε για πλήρη αναδιάρθρωση του ΠΑΣΟΚ, για να γίνει ένα μεγάλο και κυβερνών κόμμα» τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3, η Άννα Διαμαντόπουλου η οποία ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Ερωτηθείσα για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, η κ. Διαμαντόπουλου ανέφερε ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν έγινε η αυτοκριτική που έπρεπε, γιατί δεν μπόρεσε να ανακάμψει, ενώ το κόμμα διατήρησε την ρητορική της προηγούμενης δεκαετίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.