«Είναι η ώρα να μιλήσουμε για πλήρη αναδιάρθρωση του ΠΑΣΟΚ, για να γίνει ένα μεγάλο και κυβερνών κόμμα» τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3, η Άννα Διαμαντόπουλου η οποία ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
Ερωτηθείσα για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, η κ. Διαμαντόπουλου ανέφερε ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν έγινε η αυτοκριτική που έπρεπε, γιατί δεν μπόρεσε να ανακάμψει, ενώ το κόμμα διατήρησε την ρητορική της προηγούμενης δεκαετίας.
