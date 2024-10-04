Κασσελάκης από Ξυλόκαστρο: Η διαδρομή έχει εμπόδια, πέφτουμε, ξανασηκωνόμαστε

Το Ξυλόκαστρο επισκέφτηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στα κατεστραμμένα από την καταστροφική φωτιά, ενώ συναντήθηκε με κατοίκους της περιοχής που κινδύνεψαν να χάσουν τα σπίτια τους.

«Βλέπω τη ζημιά και αυτό μετά από λίγες εβδομάδες ξεχνιέται από τους αρμοδίους», δήλωσε ο Στ. Κασσελάκης, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάσταση, καθώς οι ανάγκες των πολιτών ενδέχεται να παραμεληθούν με την πάροδο του χρόνου.

Ο κ. Κασσελάκης συνομίλησε με τους πυροσβέστες που συμμετείχαν στην κατάσβεση της καταστροφικής πυρκαγιάς και ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες της επιχείρησής τους, καθώς και για τις προσπάθειές τους να περιορίσουν την έκταση της καταστροφής. Ο ίδιος εξέφρασε για μια ακόμη φορά την εκτίμηση του στην αφοσίωση και την αυταπάρνηση των πυροσβεστών.

Ο Στέφανος Κασσελάκης συνομίλησε με μια μελισσοκόμο της περιοχής, η οποία έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά. Η μελισσοκόμος εξέφρασε τα παράπονά της σχετικά με την απαιτούμενη διαδικασία για την αποζημίωση, καθώς όπως ανέφερε, της ζητήθηκε το ποσό των 280 ευρώ για την υποβολή της αίτησης που αφορά τη ζημιά που υπέστη.

«Έχω χάσει την επιχείρησή μου και το πληρώνω κιόλας» τόνισε, υπενθυμίζοντας τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πληγέντες από τις καταστροφές. Η συζήτηση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για ανακούφιση και στήριξη των πληγέντων, αλλά και την πίεση που ασκεί η γραφειοκρατία σε κρίσιμες στιγμές.

Στη συνέχεια της επίσκεψης του στο Ξυλόκαστρο, ο Στέφανος Κασσελάκης συναντήθηκε με πολίτες, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που τον υποδέχτηκαν θερμά λέγοντας του: «είμαστε εδώ γιατί είσαι εσύ εδώ». Ο κ. Κασσελάκης εξέφρασε την επιθυμία του να αλλάξει το κόμμα, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών, και υπογράμμισε ότι σκοπός του είναι να δώσει την εξουσία στα χέρια τους, τονίζοντας: «Εσείς θα αποφασίζετε».

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τον διαβεβαίωσαν για τη στήριξη τους λέγοντας: «Είμαστε μαζί σου, θα είσαι πάντα ο πρόεδρός μας» ενώ συμπλήρωναν «Πέσαμε πολλές φορές πρόεδρε και τώρα ήρθες εσύ μας σήκωσες». Ο ίδιος, απαντώντας στην ενθουσιώδη υποστήριξη, ανέφερε: «Η διαδρομή έχει εμπόδια, πέφτουμε, ξανασηκωνόμαστε».

Πηγή: skai.gr

