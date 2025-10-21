Καρυστιανού στο Politico: «Η Ελλάδα έχει εκτροχιαστεί και παραμένει εκεί»

«Η Ελλάδα έχει εκτροχιαστεί και παραμένει εκεί» δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο Politico αντιπαραβάλλοντας το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με την ελληνική πολιτική.

«Δεν αντέχω να ζω σε μια τέτοια κοινωνία και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα συνεχίσουμε να ζούμε με ένα τόσο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Αυτή είναι μια επείγουσα ανάγκη της κοινωνίας που δεν μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον πολιτικό σύστημα» πρόσθεσε η κυρία Καρυστιανού με το Politico να σχολιάζει ότι πολλοί θέλουν να είναι υποψήφια για κάποιο αξίωμα, πιστεύοντας ότι ένας ξένος θα ήταν το καταλληλότερο άτομο για να ταρακουνήσει μια χώρα που έχει συγκλονιστεί από μια σειρά σκανδάλων και όπου η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς έχει καταρρεύσει.

Η ίδια ωστόσο αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις φήμες.

«Θέλω να δω κάτι καινούργιο, όπως και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Ανήκω κι εγώ σε αυτό το 25%», είπε.

Το Politico υπενθυμίζει ότι τον Μάρτιο του 2024, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέζησε από μια ψήφο δυσπιστίας, αλλά ο χειρισμός των επιπτώσεων έχει μόνο εντείνει τον έλεγχο, με την Αθήνα να απορρίπτει την έκκληση του Ευρωπαίου εισαγγελέα να αναλάβει δράση σχετικά με την πιθανή ποινική ευθύνη δύο πρώην υπουργών Μεταφορών αφού η κυβέρνηση χρησιμοποίησε μια διάταξη του ελληνικού συντάγματος που παρέχει ασυλία στους υπουργούς.

«Ντρέπομαι που ένας Ευρωπαίος εισαγγελέας θα ερχόταν και θα έλεγε ότι το Σύνταγμά μας προστατεύει τους υπουργούς από τη λογοδοσία. Αυτή η συνταγματική διάταξη καταχράται από τους πολιτικούς ακόμη και σε περιπτώσεις κακουργημάτων, όπως τα Τέμπη», σχολίασε η κυρία Καρυστιάνου.

Το δημοσίευμα αναφέρεται και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι του οποίου ο γιος, Ντενίς, επίσης σκοτώθηκε στο δυστύχημα στα Τέμπη.

«Οι συστηματικές και λεπτομερείς προσπάθειες των συγγενών των θυμάτων να βρουν στοιχεία διοικητικής ανικανότητας στην αντίδραση της κυβέρνησης στο ατύχημα ενίσχυσαν τη λαϊκή αντίθεση προς το κυβερνών κόμμα», δήλωσε ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. «Οι συγγενείς των θυμάτων — έχοντας ήδη το ηθικό πλεονέκτημα — απέκτησαν επίσης πολιτικό προβάδισμα έναντι μιας κυβέρνησης που θεωρήθηκε στην καλύτερη περίπτωση ανεπαρκής».

Ωστόσο, πρόσθεσε, η ηθική υποστήριξη δεν μεταφράζεται αυτόματα σε εκλογική υποστήριξη: «Οι πολιτικοί τους αντίπαλοι μπορούν να τους επιτεθούν με επιχειρήματα που δεν αφορούν την ηθική αλλά μάλλον την απειρία ή την ικανότητά τους να κυβερνήσουν. Το ηθικό και συμβολικό τους κεφάλαιο θα είναι τότε ανεπαρκές».

Το Politico έφερε ως παράδειγμα την επίθεση που δέχτηκε η κυρία Καρυστιανού από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. «Κανείς μας δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά που λέει η Καρυστιάνου. Την σέβομαι ως μητέρα που έχασε το παιδί της. Αλλά αν γίνει πολιτική μας αντίπαλος αύριο, δεν θα έχει την ίδια ασυλία και μεταχείριση. Θα είναι πολιτική μας αντίπαλος» είχε δηλώσει στα Παραπολιτικά.

Ένα άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με τη Λαμπρινή Ρόρι, επίκουρη καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι ότι τα νέα κόμματα δυσκολεύονται εξαιρετικά να επιβιώσουν, ακόμη και αν καταφέρουν να επιβιώσουν για μερικές εκλογικές αναμετρήσεις.

«Η έντονη συζήτηση γύρω από την πιθανότητα ενός νέου κόμματος με επικεφαλής την Καρυστιάνου υπογραμμίζει την ανάγκη για εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης και μια πιθανή πολιτική ευκαιρία για έναν νεοφερμένο στην πολιτική σκηνή. Ωστόσο, είναι πιο πιθανό ότι ένα τέτοιο κόμμα θα ήταν θνησιγενές - ένα ακόμη κόμμα-έκρηξη.».

Τέλος, το δημοσίευμα σχολιάζει ότι παρά την πτώση της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, η οποία υποδηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας εάν διεξάγονταν σήμερα εκλογές, δεν έχει αναδειχθεί κανένας σοβαρός αντίπαλος του κ. Μητσοτάκη. Ωστόσο, αναφέρεται στις εικασίες που υπάρχουν ότι σχεδιάζει να σχηματίσει νέο κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενώ ένα ακόμα νέο κόμμα που πιθανότατα να προκύψει είναι από τη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος και συγκεκριμένα από τον πρώην πρωθυπουργό και ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά.

