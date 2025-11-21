Με νέα ανάρτηση σχετικά με την αιφνιδιαστική του παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα επανήλθε ο Διαμαντής Καραναστάσης το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από τις συνεχείς τοποθετήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου που τον αφορούσαν.

Στην ανάρτησή του αναφέρει «και πολύ κάθισα» για την επιλογή του, τονίζοντας παράλληλα πως «εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες».

Προσθέτει ακόμη ότι «μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του».

Η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση

Σε μια κοινωνία που την έχουν βουτήξει στην τοξικότητα και στο ψέμα… μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του.

Αυτές είναι οι «μύγες», που βρίσκονται παντού.

Που δε βλέπουν τη γενναιότητα γιατί δεν ξέρουν τη λέξη.

Εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες.

Μένω με όλους μας.

Και με τον κύριο που μου είπε πριν λίγο: «και πολύ έκατσες Διαμαντή…»

Αυτό ακριβώς… και πολύ κάθισα.

Πηγή: skai.gr

