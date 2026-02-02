Στην Καλαμάτα βρέθηκε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ανακηρύχθηκε Επίτιμος Δημότης της πόλης. Κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ παράλληλα μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον πρώην πρωθυπουργό.

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο κ. Καραμανλής απηύθυνε χαιρετισμό προς τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας:

«Βεβαίως να χαιρετίσω τον φίλο Πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Πλήρως αφοσιωμένος στη Μεσσηνία και τους ανθρώπους της. Γνήσιος πατριώτης, ασυμβίβαστος αγωνιστής για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρών για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Μας συνδέουν κοινοί αγώνες, κοινές αγωνίες. Από σήμερα φίλε Αντώνη είμαστε και συντοπίτες».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε ότι: «η Ελλάδα έχει πάντα δίπλα της έναν δύσκολο γείτονα, που μεθοδικά και συστηματικά επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo στην περιοχή μας, όπως αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λοζάνης, το Δίκαιο της Θάλασσας και άλλες διεθνείς συμφωνίες. Που επιχειρεί με ακραίες προκλήσεις, όπως η τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX που εξέδωσε, να επιβάλλει με την απειλή χρήσης βίας τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της, τα αναθεωρητικά της ιδεολογήματα και τις ηγεμονικές της βλέψεις. Και μάλιστα τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας».

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέχισε αφήνοντας σαφείς αιχμές, τονίζοντας:

«Γι’ αυτό θα τονίσω για μια ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μην στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόμαχο και το φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων. Πάνω από όλα να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του Ελληνισμού. Και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά».

