Σε μια προκλητική δήλωση προχώρησε ο πρόεδρος του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ στη συνάντηση του με τον Φατίχ Ερμπακάν.



«Την τελευταία φορά που κάναμε χειραψία, πήγαμε και λυτρώσαμε την Κύπρο» δήλωσε χαρακτηριστικά για τον Αττίλα ο Οζέλ στη συνάντησή του με τον Φατίχ Ερμπακάν, γιο του Νετσμετίν Ερμπακάν.



Ο Νετσμετίν Ερμπακάν, ο οποίος πέθανε το 2011, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της εισβολής στην Κύπρο και κατόπιν υποστηρικτής της διχοτόμησης της νήσου, ενώ θεωρείται μέντορας του Τούρκου προέδρου

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



«Το κόμμα μου απελευθέρωσε την Κύπρο μαζί με τον πατέρα σου» είπε ουσιαστικά ο Οζέλ στον υιό Ερμπακάν, επικεφαλής του Νέου Κόμματος Ευημερίας (YRP) τόνισε ο Μανώλης Κωστίδης.



«Λέμε ο Ερντογάν… έχουμε μια ιστορία 23 χρόνων με τον Ερντογάν, αλλά αυτό που θα έρθει αν έρθει ποτέ, είναι αυτό» σχολίασε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.