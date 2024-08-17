Καπνισάκης για τα καμένα: Θλιβερή πρωτιά για τη χώρα μας

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ενώ την τελευταία πενταετία έχουν τριπλασιαστεί οι ετήσιες κρατικές δαπάνες για τη μίσθωση εναέριων μέσων (468.039.745 ευρώ την περίοδο 2020-2024, έναντι 113.977.600 ευρώ την περίοδο 2015-2019 εν μέσω μνημονίων), εντούτοις έχουν τριπλασιαστεί και οι καμένες εκτάσεις (3.714.110 στρέμματα την περίοδο 2020-2024, έναντι 861.340 στρέμματα την περίοδο 2015-2019), αναφέρει ο Μανώλης Καπνισάκης, Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Η χώρα μας κατέχει πλέον τη θλιβερή πρωτιά στην Ε.Ε. τόσο στην αναλογία καμένης έκτασης ανά αριθμό πυρκαγιών (το 2023 κάθε πυρκαγιά στην Ελλάδα έκαψε κατά μέσο όρο 10.090 στρέμματα, όταν στην Ιταλία έκαψε 780 και στη Γαλλία 410), όσο και σε ποσοστό καμένης έκτασης χαρακτηρισμένος ως “Νatura 2000” (από το σύνολο των 1.750.000 στρεμμάτων που κάηκαν το 2023, τα 706.400 βρίσκονταν σε τοποθεσίες “Natura 2000”, που ανέρχονται στο 40% του συνόλου των καμένων εκτάσεων. Το 2023 η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη θέση με τα περισσότερα εκτάρια καμένης γης σε περιοχές “Natura 2000” σε απόλυτο αριθμό) σημειώνει ο κ. Καπνισάκης.



"Η παραπάνω κατάσταση δεν οφείλεται σε σύμπτωση, ούτε σε “τοπική” έξαρση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής ειδικά στη χώρα μας. Είναι ξεκάθαρα το αποτέλεσμα της εγκληματικής αδιαφορίας της κυβέρνησης της ΝΔ και της πλήρους ανικανότητας του «επιτελικού» κράτους του κ. Μητσοτάκη, που σε συνδυασμό με την αλόγιστη κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος προς όφελος των ‘ημετέρων’ (αφού ούτε η πρόληψη ενισχύεται, ούτε τα εναέρια μέσα επαρκούν, ούτε πυροσβέστες προσλαμβάνονται), οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην γεωμετρική αύξηση των καμένων εκτάσεων, η οποία δεν μπορεί να κρυφτεί ή μετριαστεί ούτε με τα επικοινωνιακά show, ούτε με τις βαρύγδουπες, πανομοιότυπες, εξαγγελίες του Κυρ. Μητσοτάκη κάθε φορά πάνω από τα καμένα…"

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.