Απάντηση στον Στέφανο Κασσελάκη για την κριτική του στον πρωθυπουργό δίνει με δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Παύλος Μαρινάκης επικρίνει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις «δεκάδες ανακοινώσεις/αναρτήσεις που έχει εκδόσει σε λίγα 24ωρα» και ζητά από την αντιπολίτευση κοστολογημένες προτάσεις.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του κ. Μαρινάκη:

«Αναρωτήθηκε ο κ. Κασσελάκης, σε μία από τις δεκάδες ανακοινώσεις/αναρτήσεις που έχει εκδόσει σε λίγα 24ωρα, γιατί ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές την προσεχή Τρίτη με τα συναρμόδια κυβερνητικά στελέχη και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι λογικό να αναρωτιέται κάτι τέτοιο ένας πολιτικός αρχηγός που αντιλαμβάνεται μια επίσκεψη ως αφορμή για φωτογραφία ή βίντεο και εν γένει τον ρόλο του ως περιφερόμενου influencer.

Πάμε τώρα στην ουσία που αφορά και τους πολίτες: για να έχει νόημα μια τόσο σημαντική συνάντηση, πρέπει πρώτα να έχουν προηγηθεί οι απαιτούμενες καταγραφές ζημιών (άλλωστε, από την πρώτη στιγμή που κατέστη εφικτό 20 συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής αποτελούμενα από πάνω από 60 μηχανικούς ξεκίνησαν τις αυτοψίες), οι αναγκαίες συσκέψεις εκτίμησης του κόστους αποκατάστασης και γενικά κάθε προπαρασκευαστική ενέργεια για να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης, τόσο των ζημιών στο φυσικό περιβάλλον, όσο και στις περιουσίες των πολιτών, πάνω στο οποίο θα γίνει μια εποικοδομητική συζήτηση, με στόχο την εξεύρεση των καλύτερων λύσεων για τους πολίτες.

Συνεπώς, θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο για τον τόπο και τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να είχαμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που θα κατέθετε συγκεκριμένες και κυρίως κοστολογημένες προτάσεις, αντί να έχει έναν αρχηγό που κάνει αναρτήσεις όπως αναπνέει. Όχι τίποτα άλλο, αλλά αν ψάξει κανείς το τελευταίο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές, δεν θα βρει ούτε μισή πρόταση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής προστασίας».

