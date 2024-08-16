Κασσελάκης: Το failed state Μητσοτάκη πρέπει να τελειώσει

«Πυροσβέστες στην Πεντέλη. Επιχειρούν από τις 6 το πρωί. Ζητάνε λίγο νερό. Τους πηγαίνουν μετά από 12 ώρες.Τα αποκαλύπτει η επίσημη καταγραφή», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την οποία συνοδεύει με σχετικό ηχητικό αρχείο.

«Αυτό το failed state Μητσοτάκη πρέπει να τελειώσει. Είναι θέμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας», προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

