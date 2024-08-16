ΣΥΡΙΖΑ: «Κυβέρνηση-δημόσιος κίνδυνος»

Κριτική στην κυβέρνηση για ελλειμματική αντιπυρική θωράκιση και πρόληψη ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σχολιάζοντας ότι «το "επιτελικό κράτος" συνιστά εδώ και πολύ καιρό ένα αποτυχημένο διαφημιστικό σλόγκαν».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι «σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ (in.gr)» στο ερώτημα ποια χώρα «καθυστέρησε στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για έργα δασοπροστασίας», η απάντηση είναι «η Ελλάδα με κυβέρνηση Κυρ. Μητσοτάκη». Ίδια είναι η απάντηση, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και στα ερωτήματα: «Ποια χώρα δέχτηκε ισχυρές συστάσεις να δώσει περισσότερο βάρος στην πρόληψη, επειδή δεν αρκεί η καταστολή;», «σε ποια χώρα έχουν συρρικνωθεί δραματικά τα κονδύλια για τη Δασική Υπηρεσία;» και «σε ποια χώρα η πραγματική απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για την Πολιτική Προστασία και την Κλιματική Κρίση (όπου περιλαμβάνονται η πρόληψη και η καταστολή πυρκαγιών), φτάνει μόλις στο 1%;».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει επίσης ότι «σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, την τετραετία 2021-2024, επί κυβέρνησης Κυρ. Μητσοτάκη, μόνο στην Αττική, κάηκαν 605.990 στρέμματα» και ότι «σύμφωνα με έρευνα της Κομισιόν (ΕΦΣΥΝ), το 2023 κάθε φωτιά στην Ελλάδα έκαιγε κατά μέσο όρο 1.009 εκτάρια, όταν στην Ιταλία έκαιγε 78 και στη Γαλλία 41. Τη διετία 2022-2023 εκδηλώθηκαν 18 μεγάλες πυρκαγιές, τέσσερις περισσότερες από την περίοδο 2008-2021».

Η αξιωματική αντιπολίτευση σημειώνει ότι «οι αριθμοί είναι αδυσώπητοι και τα στοιχεία καταλυτικά». «Για την αντιπυρική θωράκιση της χώρας η κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα από επικοινωνιακά τρικ και σόου, παρ' ότι υπήρξαν συγκεκριμένες διαπιστώσεις και προειδοποιήσεις (όπως υπήρχαν και για τους σιδηροδρόμους...). Δεν έδωσε βάρος στην πρόληψη, δεν κάλυψε τα κενά στο Πυροσβεστικό Σώμα και οφείλει απαντήσεις σε πολλά κρίσιμα ερωτήματα για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας», αναφέρει. Σχολιάζει δε ότι «το "επιτελικό κράτος" συνιστά εδώ και πολύ καιρό ένα αποτυχημένο διαφημιστικό σλόγκαν».

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ «επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη διαπρέπει μόνο στην προπαγάνδα και τη συγκάλυψη των ευθυνών της». Κάνει λόγο για «κυβέρνηση - "Νέρωνας"» που «αρπίζει τον αυτοθαυμασμό της με φόντο τις καταστροφικές φλόγες που καίνε πολύτιμα δάση και περιουσίες με απίστευτο ρυθμό». Επίσης, κάνει λόγο για «κυβέρνηση - "δημόσιος κίνδυνος"», «όχι μόνο γι' αυτά που πράττει και γι' αυτά που παραλείπει να πράξει. Όχι, μόνο γιατί δεν αναλαμβάνει ποτέ καμία ευθύνη», αλλά «γιατί το DNA της συντίθεται μόνο από αλαζονεία, εμπαιγμό και έλλειψη ενσυναίσθησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

