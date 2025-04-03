"Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της έκρηξης των Ψηφιακών Τεχνολογιών, η ίδρυση του εμβληματικού Κέντρου Αριστείας στη Ρομποτική «ΗΡΩΝ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon και τη γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Ανάπτυξης, είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα μπροστά για τη χώρα μας. Έρχεται να τοποθετήσει τη Ρομποτική στον πυρήνα της εθνικής μας οικονομίας και να δεσμευτεί για ένα μέλλον όπου η τεχνολογία μπορεί ν΄αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών και να είναι ωφέλιμη για όλους".

Αυτά υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης στην εναρκτήρια εκδήλωση του Ελληνικού Κέντρου Αριστείας σε Τεχνολογίες Ρομποτικής «ΗΡΩΝ», που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Β. και Ελ. Γουλανδρή, παρουσία του γενικού γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσου Γαϊτάνη.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο κ. Καλαφάτης μετέφερε τον χαιρετισμό του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου τονίζοντας ότι: "Στο υπουργείο Ανάπτυξης είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις για μεταρρυθμίσεις που μπορούν να διευκολύνουν περισσότερο την ενσωμάτωση ρομποτικών τεχνολογιών αλλά και τη διαμόρφωση μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Εθνικής Στρατηγικής για τη Ρομποτική. Με στόχο την οργάνωση του ελληνικού ρομποτικού οικοσυστήματος με συνέργειες ακαδημαϊκών, ερευνητών, βιομηχανίας, τη διασύνδεσή του με τη Διασπορά και τη δημιουργία κέντρου βάρους στη ΝΑ Ευρώπη. Με χρηστικές εφαρμογές στη ρομποτική ασφάλειας και διάσωσης, στη ρομποτική εξωτερικού πεδίου (στη γεωργία, τη ναυτιλία, τις μεταφορές), στη ρομποτική υγείας και την κοινωνική ρομποτική".

Όπως σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης: "Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, την εποχή της νέας γνώσης. Και δεν νοείται σύγχρονη ανάπτυξη αν δεν επενδύσουμε στην τεχνολογική εξέλιξη, στην έρευνα και την καινοτομία, σε όλες της τις εκφάνσεις της με κυρίαρχη τη ρομποτική, προκειμένου να κερδίσουμε το στοίχημα του μέλλοντος. Όλο αυτό το οικοσύστημα καινοτομίας μπαίνει σε υψηλή σειρά προτεραιότητας για την κυβέρνηση. Είναι βαθιά πεποίθηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η καινοτομία είναι το μυστικό όπλο στη φαρέτρα της χώρας για την εξέλιξή της στη νέα εποχή", υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης.

