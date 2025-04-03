Παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή παράδοσης - παραλαβής των καθηκόντων του νέου Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά.

Μετά την δοξολογία του χοροστατούντος Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιά κ.κ. Σεραφείμ, ο απερχόμενος επίτιμος Αρχηγός Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ, Ναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Αλεξανδράκης παρέδωσε την Αρχηγία του Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. στον νέο Αρχηγό Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζά.

Ο κ. Κικίλιας στον χαιρετισμό του, αφού ευχαρίστησε τον απερχόμενο Αρχηγό για την αγαστή συνεργασία - όχι μόνο αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και στις πολύ δύσκολες συνθήκες και τη μεγάλη πίεση την περίοδο που είχε τα καθήκοντα του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας - ευχήθηκε στον νέο Αρχηγό για την παραλαβή των νέων του καθηκόντων, επισημαίνοντας ότι είναι σίγουρος πως θα επιτελέσει το έργο του με αυταπάρνηση, πατριωτισμό και συναίσθηση.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Είμαι σίγουρος, κ. Αρχηγέ, ότι εσείς και όλα τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος θα κάνετε ό,τι μπορείτε στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων σας, προκειμένου να προστατεύσουμε την πατρίδα μας και τα θαλάσσια σύνορά της, την ποντοπόρο ναυτιλία και την ακτοπλοΐα. Πάντα και πρώτα απ' όλα, όμως, θα είμαστε στην υπηρεσία των συμπολιτών μας, ειδικά των νησιωτών και φυσικά θα σταθούμε δίπλα και θα βοηθήσουμε τους ανήμπορους, αυτούς που δεν έχουν, δεν μπορούν και βρίσκονται σε ανάγκη, όποια και αν είναι αυτή».

Ο Υπουργός με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Λέσβο με αποτέλεσμα, όπως είπε, «να χάσουν τη ζωή τους απροστάτευτα ανήλικα παιδιά, γυναίκες και άνδρες που βρίσκονταν σε ανάγκη, εξαιτίας της λαίλαπας των σύγχρονων διακινητών», έκανε σαφές πως «η Πατρίδα μας έχει θαλάσσια σύνορα και έχουμε ορκιστεί όλοι στο Ευαγγέλιο και στη Σημαία ότι αυτά τα σύνορα θα τα υπερασπιζόμαστε.». Και συνέχισε: «Θα το κάνουμε με σοβαρότητα και πατριωτισμό.

Και εγώ, ως ο πολιτικά υπεύθυνος αυτού του Υπουργείου, θέλω να διαβεβαιώσω ότι το ηθικό του Σώματος θα είναι υψηλό, θα στηριχθούν όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού, από τους Αξιωματικούς μέχρι και τον τελευταίο Λιμενοφύλακα. Και στο πλαίσιο αυτό θα εξοπλίσουμε το Λιμενικό Σώμα με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, από πλευράς σκαφών αλλά και τεχνολογίας, προκειμένου να κάνει σωστά τη δουλειά του.».

Ο νέος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς είπε ότι με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και της τιμής που συνεπάγεται αυτή η στιγμή, αναλαμβάνει, κατόπιν απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

"Πρόκειται για την ύψιστη τιμή που μπορεί να λάβει ένας Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και οφείλω, πρώτα απ' όλα, να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια, καθώς και στα λοιπά μέλη του ΚΥΣΕΑ για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου" τόνισε ο ίδιος

Ανέφερε ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον διαρκώς μεταλλάσσεται και εμφανίζει ολοένα νέες απειλές και κρίσεις που πρέπει να διαχειριστούμε με συνέπεια, κάνοντας τον ρόλο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε μια νησιωτική χώρα όπως είναι η πατρίδα μας, να είναι εκ των πραγμάτων ξεχωριστός. Πρόσθεσε επίσης ότι οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ήταν είναι και θα παραμείνουν με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος στην πρώτη γραμμή της προστασίας των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

