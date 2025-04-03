O υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε με τη Φινλανδή υπουργό Εσωτερικών Mari Rantanen, σήμερα στο Υπουργείο, παρουσία του Αρχηγού της ΕΛΑΣ, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο αντιπροσωπειών τέθηκε το θέμα της ασφάλειας των συνόρων και της ενίσχυσης της συνεργασίας, ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότερη φύλαξη στα εθνικά σύνορα, τα οποία αποτελούν και σύνορα της Ε.Ε.

«Αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Rantanen ενώ από την πλευρά του ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε διεξοδικά σε όλα τα μέτρα που έχει λάβει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου όπου, όπως σημείωσε, οι μεταναστευτικές ροές είναι σχεδόν μηδενικές.

Επιπλέον, αναφέρθηκαν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους και στους τομείς της αντιμετώπισης του διεθνικού εγκλήματος, της εσωτερικής ασφάλειας και της τρομοκρατίας, όπως και σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και ανήλικης παραβατικότητας.

Επιπρόσθετα η Φινλανδή Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε αναλυτικά στις ιδιαιτερότητες της φύλαξης των συνόρων της χώρας της, που επίσης αποτελούν και ευρωπαϊκά σύνορα.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον ρόλο του FRONTEX στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τη φύλαξη των συνόρων σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες Υπηρεσίες.

Στη συνάντηση παρέστησαν από ελληνικής πλευράς ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, πρέσβης Γεώργιος Πετμεζάκης και ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. Τη φινλανδική αντιπροσωπεία συνόδευε η πρέσβης της Φινλανδίας στην Ελλάδα, Leena Pylvänäinen, όπως και άλλα στελέχη της φινλανδικής πρεσβείας.

