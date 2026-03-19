Έρχονται σημειακές αλλαγές στον Κανονισμό μετά το Πάσχα με ρητή απαγόρευση βιντεοσκόπησης όχι μόνο στην Ολομέλεια, αλλά και σε όλες τις επιτροπές, όπως και στους διαδρόμους, όπως προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Όπως δήλωσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, όταν φτιάχτηκε πριν 40 χρόνια ο Κανονισμός, δεν υπήρχαν καν κινητά, επομένως δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί η απαγόρευση βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης. «Ο Ποινικός Κώδικας όμως απαγορεύει τη βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση», ξεκαθάρισε.

«Θα αυστηροποιηθούν και οι ποινές, θα τα πούμε, είναι υπό επεξεργασία», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

