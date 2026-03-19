Έρχονται σημειακές αλλαγές στον Κανονισμό μετά το Πάσχα με ρητή απαγόρευση βιντεοσκόπησης όχι μόνο στην Ολομέλεια, αλλά και σε όλες τις επιτροπές, όπως και στους διαδρόμους, όπως προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.
Όπως δήλωσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, όταν φτιάχτηκε πριν 40 χρόνια ο Κανονισμός, δεν υπήρχαν καν κινητά, επομένως δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί η απαγόρευση βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης. «Ο Ποινικός Κώδικας όμως απαγορεύει τη βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση», ξεκαθάρισε.
«Θα αυστηροποιηθούν και οι ποινές, θα τα πούμε, είναι υπό επεξεργασία», κατέληξε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.