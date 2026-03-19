Δυο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατέρριψαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως επιβεβαίωσε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Tα ελληνικά συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν μετά από συναγερμό για απειλή, ενώ εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/3) η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας , έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

Όπως σημειώνει και η «Καθημερινή», οι πύραλοι Patriot βρίσκονται στην περιοχή από το 2021 μέσω της ΕΛΔΥΣΑ.

Αναστολή φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας

Το λιμάνι Γιανμπού στη Σαουδική Αραβία, που αποτελεί μία από τις δύο βασικές εναπομείνασες οδούς εξαγωγής πετρελαίου για τις αραβικές χώρες του Κόλπου μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ανέστειλε τις φορτώσεις πετρελαίου, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters την Πέμπτη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφού το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος πάνω από την πόλη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης για σειρά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ, μεταξύ των οποίων και το SAMREF, το οποίο αποτελεί κοινοπραξία της Saudi Aramco και της Exxon Mobil.

Πηγή: skai.gr

