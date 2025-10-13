Κ. Ζαχαριάδης: Επίδειξη τραμπικής ρητορικής από τον Κυρ. Μητσοτάκη

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», τονίζει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.
«Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει, αντί να κάνει αυτοκριτική για την άθλια στάση του και τη σιωπή του στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, αντί να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη τραμπικής ρητορικής», σημειώνει και σχολιάζει:
«Τοξικός και ακροδεξιός λόγος, δίνει εξετάσεις στην κ. Λατινοπούλου και στους ακροδεξιούς κήρυκες των media, ταυτίζεται με Πλεύρη, Γεωργιάδη».
