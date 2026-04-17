Κ. Τσουκαλάς: «Ο πρωθυπουργός είναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αρχιτέκτονα της τοξικότητας» και επικρίνει τη Νέα Δημοκρατία για τη δημιουργία και στήριξη της «Ομάδας Αλήθειας» που προωθεί τον φανατισμό και τη μισαλλοδοξία.

Κατηγορεί το κυβερνών κόμμα για καθημερινή πολιτική δολοφονία χαρακτήρων και επιθέσεις στη δικαιοσύνη, καθώς και για προσβολή των θεσμών όταν αυτοί ασκούν τις συνταγματικές τους αρμοδιότητες.

Υποστηρίζει ότι οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης διαιρούν την κοινωνία και οδηγούν τη χώρα στην πόλωση, με στόχο την πολιτική επιβίωση του πρωθυπουργού.

«Αδιανόητο να μιλά ο κ. Μαρινάκης και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τοξικότητα. Ο πρωθυπουργός είναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσθέτει ότι «δημιούργησαν και υπέθαλψαν την "Ομάδα Αλήθειας", έκαναν καθημερινή πρακτική την πολιτική δολοφονία χαρακτήρων και επενδύουν σήμερα στον φανατισμό και τη μισαλλοδοξία. Επιτίθενται στη δικαιοσύνη, προσβάλλουν τους θεσμούς όταν αυτοί ασκούν τις συνταγματικές τους αρμοδιότητες».

«Βουλιάζουν τη χώρα στον βούρκο και επιλέγουν την πόλωση διαιρώντας την κοινωνία για να επιβιώσει πολιτικά ο πρωθυπουργός», αναφέρει επιπλέον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

