Κ. Τσουκαλάς: Αν κάπου έπρεπε να μειωθούν οι μερίδες, ήταν στο φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ως «υπαρκτό» θέμα χαρακτήρισε τις συνεχείς αυξήσεις των μεταναστών στην Κρήτη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας σήμερα στο ACTION24 και εξήγησε ότι «πράγματι αυτή τη στιγμή γίνεται εργαλειοποίηση από τον Χάφταρ, μετά την παταγώδη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας».

«Πλήττεται η χώρα μας και πρωτευόντως η Κρήτη, που είναι η βασική πύλη εισόδου από τη Λιβύη» είπε ο κ. Τσουκαλάς.

Κάλεσε, δε, όσους κρίνουν το ΠΑΣΟΚ για τη στάση του, να ανατρέξουν στο 2020, όπου «πάλι με επιφύλαξη για το έρεισμα που έχει στο Σύνταγμα η συγκεκριμένη διάταξη, είχαμε υπερψηφίσει. Δεν είναι δυνατόν να μας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ως ανακόλουθους, ας δουν τι έγινε το 2020 που είχαμε και εκεί μία ειδική συνθήκη αλλά μικρότερη ροή ανθρώπων. Το ΠΑΣΟΚ πάντα απαντά με στοιχεία και όχι με κορώνες, διότι είμαστε μία υπεύθυνη δύναμη».

Ερωτηθείς για την άποψη που εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Νομίζω ότι έχω απαντήσει ήδη σε αυτό. Έχω πει ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ, η οποία αποφασίστηκε στη Βουλή από τα αρμόδια όργανα -κοινοβουλευτικά και με συμμετοχή του Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής».

«Η κυβέρνηση εδώ έχασε την ευκαιρία να βρει λύση και έμεινε σε ακροδεξιά πυροτεχνήματα» σχολίασε δηκτικά και πρόσθεσε για την προκλητική δήλωση Πλεύρη για τη σίτιση προσφύγων και μεταναστών: «Ο κ. Πλεύρης έκανε χθες κριτική… στην κυβέρνηση ότι έκανε ένα φωτογραφικό διαγωνισμό για να πάρει πιο ακριβή ανάθεση μία εταιρεία. Πράγματι έχει ακριβύνει, αλλά όχι επειδή οι άνθρωποι τρώνε μεγάλη ποσότητα φαγητού. Ακόμα και εκεί έκαναν στην ουσία “ανάθεση”. Αν κάπου έπρεπε να μειωθούν οι μερίδες, θα ήταν στο φαγοπότι που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί όμως δεν τους πείραζαν οι μεγάλες μερίδες στις "γαλάζιες ακρίδες"» σημείωσε.

Εν συνεχεία, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ θα «καταθέσει πρόταση για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή πολύ άμεσα - αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρξει παρέλευση της αποσβεστικής προθεσμίας και παραγραφή, όπως έχει επισημάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα είμαστε στη φάση που την γράφουμε. Εμείς θα κινηθούμε στο πνεύμα της δικογραφίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

