Πλήθος κόσμου, στελέχη και φίλοι του χώρου σπεύδουν στο θέατρο Παλλάς, στην οδό Βουκουρεστίου, για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.



Κατά την είσοδό τους στέλνουν μηνύματα για την επόμενη μέρα, κάνοντας λόγο για επιτάχυνση των εξελίξεων και ανασύνταξη των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.

«Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες»

Ο Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «πολύ θετική», επισημαίνοντας τη μαζική παρουσία νέων ανθρώπων, φοιτητών και μαθητών, δίπλα στις παλαιότερες γενιές.

​«Δημιουργούν έναν τόπο συνάντησης και στηρίζουν το εγχειρήμα του συντρόφου Αλέξη Τσίπρα προς την Ιθάκη» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις».

«Επανέναρξη της αντιπολίτευσης»

Από την πλευρά του, ο Θύμιος Γεωργόπουλος έδωσε έντονο πολιτικό στίγμα, μιλώντας για «επανέναρξη όλης της αντιπολίτευσης». Όπως τόνισε, μετά από μια περίοδο περιθωριοποίησης, «επανασυντίθενται δίπλα του προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την επέλαση».

​Ο ίδιος υπογράμμισε τον νέο ρόλο που αναλαμβάνει ο πρώην Πρωθυπουργός: «Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά την κινηματική του πορεία κάτω από τη βάση, όπως ο ίδιος δήλωσε, και όχι μέσα από την ασφάλεια της βουλευτικής έδρας και του θέσφατου που δίδει η θέση του πρώην πρωθυπουργού».

​Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα συστράτευσης: «Θεωρώ ότι είναι χρέος κάθε προοδευτικού, κάθε αριστερού και κάθε δημοκράτη να δώσει ένα τέλος, να σηκωθεί από τον καναπέ του και σήμερα να πυκνώσει τις γραμμές του Αλέξη Τσίπρα».

