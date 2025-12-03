Σε εξέλιξη είναι η παρουσίαση του πολύκροτου βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου, και έγινε ανάρπαστο. O πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε στις 7.24 μ.μ, ενώ ακούστηκε το σύνθημα «Αλέξη προχώρα ήρθε η ώρα».

Συγκίνηση στο κατάμεστο «Παλλάς» προκαλεί η κενή θέση του Αλέκου Φλαμπουράρη με ένα τριαντάφυλλο τοποθετημένο πάνω της. Ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ απεβίωσε στις 18 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 χρόνων.

Στην αίθουσα είναι 20 από τους 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οχτώ από τους 12 βουλευτές της Νέας Αριστεράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός άφησε να κυλήσει ένα δεκαήμερο από την παραμονή της «Ιθάκης» στις προθήκες των βιβλιοπωλείων για την παρουσίαση, ενώ μέσω των κοινωνικών δικτύων και των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών έχει διαμορφώσει τη γνώμη τους για την αυτοβιογραφία.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην τοποθέτηση που θα κάνει, με την οποία θα κλείσει η εκδήλωση, θα δώσει το στίγμα του. Αναμένεται να απαντήσει σε πολλές από τις κριτικές που έχουν ακουστεί, σε πολιτικό επίπεδο και όχι με προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες και με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, όλοι αναμένουν πως ο πρώην πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει μια άκρως πολιτική ομιλία.

Αν θα είναι και το «σημείο εκκίνησης» για τη δημιουργία του νέου φορέα, θα φανεί. Δεν είναι γνωστό κατά πόσο θα επιλέξει να «φωτογραφίσει» με κάποιον τρόπο τα επόμενα βήματά του. Αυτό δεν το γνωρίζουν ακόμα ούτε οι πιο στενοί συνομιλητές του. Δεν μπορεί, πάντως να αποκλειστεί. Η επαφή που θέλει να έχει με την κοινωνία σίγουρα αποτελεί μια από τις προτεραιότητές του.

