Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα - Ποιοι δίνουν το «παρών»

 Ένα τριαντάφυλλο στην κενή θέση του Αλέκου Φλαμπουράρη - Ο Αλέξης Τσίπρας στην τοποθέτηση που θα κάνει, στο κλείσιμο της εκδήλωσης, θα δώσει το στίγμα του

UPDATE: 19:37
Τσίπρας

Σε εξέλιξη είναι η παρουσίαση του πολύκροτου βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου, και έγινε ανάρπαστο. O πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε στις 7.24 μ.μ, ενώ ακούστηκε το σύνθημα «Αλέξη προχώρα ήρθε η ώρα».

Ευγενία Φωτονιάτα

Ευγενία Φωτονιάτα

Δημήτρης Χουλιαράκης

Δημήτρης Χουλιαράκης

Αντώνης Λιάκος

Αντώνης Λιάκος

Συγκίνηση στο κατάμεστο «Παλλάς» προκαλεί η κενή θέση του Αλέκου Φλαμπουράρη με ένα  τριαντάφυλλο τοποθετημένο πάνω της. Ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ απεβίωσε στις 18 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 χρόνων. 

Αλέκος Φλαμπουράρης

Το κενό κάθισμα του Αλέκου Φλαμπουράρη

Στην αίθουσα είναι 20 από τους 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οχτώ από τους 12 βουλευτές της Νέας Αριστεράς. 

Ιθάκη

Ο πρώην πρωθυπουργός άφησε να κυλήσει ένα δεκαήμερο από την παραμονή της «Ιθάκης» στις προθήκες των βιβλιοπωλείων για την παρουσίαση, ενώ μέσω των κοινωνικών δικτύων και των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών έχει διαμορφώσει τη γνώμη τους για την αυτοβιογραφία. 

Σωκράτης Φάμελλος

Σωκράτης Φάμελλος

Γιάννης Δραγασάκης

Γιάννης Δραγασάκης

Ραγκούσης

Γιάννης Ραγκούσης - Μαρίνα Κοντοτόλη

Ο Αλέξης Τσίπρας στην τοποθέτηση που θα κάνει, με την οποία θα κλείσει η εκδήλωση, θα δώσει το στίγμα του. Αναμένεται να απαντήσει σε πολλές από τις κριτικές που έχουν ακουστεί, σε πολιτικό επίπεδο και όχι με προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες και με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, όλοι αναμένουν πως ο πρώην πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει μια άκρως πολιτική ομιλία.

Όλγα Γεροβασίλη

Όλγα Γεροβασίλη

Αν θα είναι και το «σημείο εκκίνησης» για τη δημιουργία του νέου φορέα, θα φανεί. Δεν είναι γνωστό κατά πόσο θα επιλέξει να «φωτογραφίσει» με κάποιον τρόπο τα επόμενα βήματά του. Αυτό δεν το γνωρίζουν ακόμα ούτε οι πιο στενοί συνομιλητές του. Δεν μπορεί, πάντως να αποκλειστεί. Η επαφή που θέλει να έχει με την κοινωνία σίγουρα αποτελεί μια από τις προτεραιότητές του.

Θεανώ Φωτίου

Θεανώ Φωτίου -  Έφη Αχτσιόγλου

Ευάγγελος Αποστολάκης

Ευάγγελος Αποστολάκης

Κώστας Ζαχαριάδης

Κώστας Ζαχαριάδης

Αλέξης Χαρίτσης

Αλέξης Χαρίτσης

Διονύσης Τεμπονέρας

Διονύσης Τεμπονέρας

Νίκος Παππάς

Νίκος Παππάς

Κατερίνα Νοτοπούλου

Κατερίνα Νοτοπούλου

Ρένα Δούρου

Ρένα Δούρου

Γιάννης Μουζάλας

Γιάννης Μουζάλας

Γιάννης Μπαλάφας

Γιάννης Μπαλάφας

Αθηνά Λινού

Αθηνά Λινού

Γιώργος Καραμέρος

Γιώργος Καραμέρος

Στέφανος Τζουμάκας

Στέφανος Τζουμάκας

Νάσος Ηλιόπουλος

Νάσος Ηλιόπουλος

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Κώστας Ζαχαριάδης

Χρήστος Σπίρτζης

Νίκος Μπίστης

Νίκος Μπίστης

Παναγιωτης Κουρουμπλής

Παναγιωτης Κουρουμπλής

Παρουσίαση βιβλίου Τσίπρα

Ιθάκη

