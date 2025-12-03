Μεγάλη είναι η ουρά που έχουν σχηματίσει δεκάδες πολίτες έξω από το θέατρο «Παλλάς» όπου στις επτά το βράδυ θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Σημειώνεται ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός άφησε να κυλήσει ένα δεκαήμερο από την παραμονή της «Ιθάκης» στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Ήδη έχουν πωληθεί 33.000 αντίτυπα τα οποία έχουν περάσει σε πολλά σπίτια, ενώ μέσω του διαδικτύου και των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών έχει διαμορφώσει τη γνώμη τους για την αυτοβιογραφία.

Επέλεξε, δηλαδή ένα καλό χρονικό διάστημα ώστε οι περισσότερες και πιο κρίσιμες σελίδες της «Ιθάκης» να αποτυπωθούν στον κόσμο, να σχολιαστούν, αλλά και να ασκηθεί σκληρή κριτική. Ταυτόχρονα η χρονική απόσταση είναι επίσης αρκετή προκειμένου να φωτιστούν οι πλευρές του βιβλίου που δεν έχουν αναδειχθεί ακόμα.

Την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας στην τοποθέτηση που θα κάνει, με την οποία θα κλείσει η εκδήλωση, θα δώσει το στίγμα του. Αναμένεται να απαντήσει σε πολλές από τις κριτικές που έχουν ακουστεί, σε πολιτικό επίπεδο και όχι με προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες και με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, όλοι αναμένουν πως ο πρώην πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει μια άκρως πολιτική ομιλία. Αν θα είναι και το «σημείο εκκίνησης» για τη δημιουργία του νέου φορέα, θα φανεί. Δεν είναι γνωστό κατά πόσο θα επιλέξει να «φωτογραφίσει» με κάποιον τρόπο τα επόμενα βήματά του. Αυτό δεν το γνωρίζουν ακόμα ούτε οι πιο στενοί συνομιλητές του. Δεν μπορεί, πάντως να αποκλειστεί. Η επαφή που θέλει να έχει με την κοινωνία σίγουρα αποτελεί μια από τις προτεραιότητές του.

