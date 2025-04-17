Ηράκλειο: Στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, παρακολούθησε την Ακολουθία των Παθών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνοδευόταν από βουλευτές του κόμματος και τοπικά στελέχη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που έφτασε στο Ηράκλειο το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, επισκέφθηκε την αγορά και συνομίλησε με καταναλωτές και εμπόρους.

Αύριο Μεγάλη Παρασκευή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιστρέψει στην Αθήνα και θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου, στην Αγία Γλυκερία στο Γαλάτσι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

