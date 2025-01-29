«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός υπηρέτησαν ανελλιπώς επί δύο χρόνια το μοτίβο της συγκάλυψης. Ας μην αποδεικνύουν καθημερινά πόσο αμετανόητοι είναι», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τη συνέντευξη του υπουργού Δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς, «ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αιτιολογώντας το πέπλο προστασίας που άπλωσε ξεδιάντροπα η κυβερνητική πλειοψηφία στις ευθύνες του Κώστα Καραμανλή, δήλωσε ότι απέρριψαν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή στη βάση του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί "δεν αφορούσε την τραγωδία στα Τέμπη, αλλά... μια σύμβαση"».

Και σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς:

«Επειδή στην κυβέρνηση έχουν κάνει το ψεύδος επάγγελμα, ας τους πληροφορήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητούσε να διερευνηθεί για παράβαση καθήκοντος ο κ. Καραμανλής και η "μια σύμβαση" είναι η 717 που αν είχε ολοκληρωθεί, θα υπήρχε τηλεδιοίκηση η οποία θα είχε σταματήσει τα τρένα ακόμη και αν είχαν μπει σε τροχιά σύγκρουσης. Συνεπώς, αυτή η "μία σύμβαση" έχει απόλυτη σχέση με την τραγωδία των Τεμπών». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογραμμίζει ότι «αυτό λέει ρητά το πόρισμα της Τριμελούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που όρισε η κυβέρνηση», για να σχολιάσει: «Ούτε αυτό έχουν διαβάσει;»

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «ο ελληνικός λαός έχει βγάλει τα συμπεράσματά του και γνωρίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός υπηρέτησαν ανελλιπώς επί δύο χρόνια το μοτίβο της συγκάλυψης. Ας μην αποδεικνύουν καθημερινά πόσο αμετανόητοι είναι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.