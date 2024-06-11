Μαργαρίτης Σχοινάς στον ΣΚΑΪ 100,3: Η πλειονότητα των πολιτικών δυνάμεων που αναδείχθηκαν θέλουν να πάνε την Ευρώπη μπροστά

«Η πλειονότητα των πολιτικών δυνάμεων που αναδείχθηκαν θέλουν να πάνε την Ευρώπη μπροστά» τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

Πρόσθεσε ότι πέραν της Γαλλίας δεν έχουμε επέλαση της ακροδεξιάς όπως τη φοβόμασταν.

«Οι δυνάμεις της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς ξεπέρασαν το όριο που απαιτείται και έχουμε μια μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών δυνάμεων η οποία θα δώσει τον τόνο για τα επόμενα 5 χρόνια», ανέφερε ο κ. Σχοινας.

Πρόσθεσε ότι τα δεδομένα για την επανεκλογή της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είναι πολύ καλά.

«Δεν βλέπω το ενδεχόμενο να γίνει ξανά η Ευρώπη μπάχαλο», εκτίμησε ο κ. Σχοινάς, προσθέτοντας πάντως ότι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και η κοινή άμυνα θα είναι τα μεγάλα ζητούμενα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.